ГлавнаяНовости

Главный врач сборной России: «У Джикии и Гильерме отличное самочувствие»

07 октября 2020, 12:49

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о результатах тестов на коронавирус защитника Георгия Джикии и голкипера Гильерме.

В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет.

Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать.

Все новости
Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» против «Химок»
Вчера, 14:33 Комментарии12
ОфициальноЛысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами
15 октября Комментарии4
Результат теста Гильерме на коронавирус оказался отрицательным
13 октября Комментарии7
ОфициальноПовторный тест на коронавирус Рыбуса дал отрицательный результат
13 октября Комментарии7
Дивеев восстановился от травмы
13 октября Комментарии12
Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»
12 октября Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Tangkuban (раскрыть)
07 октября в 14:42
так это же не свиной вирус)))))
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 14:42
это уже не плохо))
Tangkuban
Tangkuban
07 октября в 13:23
Почему спартак не на карантине?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 13:22
Здоровье не купишь!
McGraedy
McGraedy
07 октября в 13:00
одни старики в собрной
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 12:53
Это хорошая новость!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100