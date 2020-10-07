Главный врач сборной России: «У Джикии и Гильерме отличное самочувствие»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о результатах тестов на коронавирус защитника и голкипера Гильерме.

В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет.

Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать.