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Черчесов: «Тесты у Джикии и Гильерме подозрительные. Они изолированы»

07 октября 2020, 14:56

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о подозрительных результатах тестов на коронавирус у защитника Георгия Джикии и голкипера Гильерме.

Тесты у Джикии и Маринато подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Мы сами сделали тесты — они отрицательные. Мы спокойны.

Что касается состава, то вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберем нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кому-то надо будет его заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9 числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения.

В остальном все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провел — все оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными.

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Qatar Airways
Qatar Airways
07 октября в 18:50, ред.
Черчесову, наверное, кажется, что он очень умный, поэтому старается говорить в стиле "у меня был какой-то план на игру и я его придерживался". С нетерпением жду, когда до осознания усатого, или хотя бы окружения, дойдёт, что он и как тренер на уровне физрука средней школы, и как оратор на уровне заикающегося сторожа Дмитрича после чекушки.
Faustello
Faustello
07 октября в 17:16
Зачем Джикия Гильку заразил проказник???)))
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 16:09
Ясно кто с кем общался.
cska vperiod
cska vperiod
07 октября в 15:01
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