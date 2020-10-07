Черчесов: «Тесты у Джикии и Гильерме подозрительные. Они изолированы»

Главный тренер сборной России прокомментировал информацию о подозрительных результатах тестов на коронавирус у защитника и голкипера Гильерме.

Тесты у Джикии и Маринато подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Мы сами сделали тесты — они отрицательные. Мы спокойны.

Что касается состава, то вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберем нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кому-то надо будет его заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9 числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения.

В остальном все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провел — все оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными.