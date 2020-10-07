У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Оба игрока изолированы

Официальный телеграм-канал сборной России сообщил о подозрительных результатах теста на коронавирус у защитника «Спартака» и голкипера «Локомотива» Гильерме.

По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.