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У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Оба игрока изолированы

07 октября 2020, 10:44

Официальный телеграм-канал сборной России сообщил о подозрительных результатах теста на коронавирус у защитника «Спартака» Георгия Джикии и голкипера «Локомотива» Гильерме.

По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Ранее стало известно, что защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заразился коронавирусом.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
07 октября в 19:19
А где же спутник? как только запустили, так количество заражённых вверх пошло. Как понять?
CSKA2012
CSKA2012
07 октября в 19:07
Долбяться с друг дружкой футболисты, тфу срамота)
Дудинчанин
Дудинчанин
07 октября в 17:23
Видать тесты с алиэкспресса заказали вот и подозрительные
mortid
mortid
07 октября в 15:50
Что значит подозрительный результат теста? Это означает что грёбаные тесты могут давать ошибочный результат и сажать абсолютно здоровых людей на карантин. Теперь понятно, откуда ска такие цифры заражённых каждый день, от руко63х тестов.
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ LOpp (раскрыть)
07 октября в 15:38
Паредасы однако
LOpp
LOpp ответ Robinson (раскрыть)
07 октября в 13:40
Ракицкий
makkie
makkie
07 октября в 13:18
Надо ждать повторного тестирования.
Вон в Зените тоже кто-то из молодых заболел - но информацию скрыли, а игроки на следующие матчи в заявку не попадали.
pomor45
pomor45
07 октября в 12:42
Когда перепроверили, тогда и сообщали бы, а не распространяли сомнительную информацию о сомнительном тесте.
Анд-м
Анд-м
07 октября в 12:41
Технари Спартаку и локо за скрытие🤬
Sanches65
Sanches65 ответ LOpp (раскрыть)
07 октября в 12:26, ред.
Это хорошо, что наш француз Жиго законы России знает, и бутсой предупредил, если сто пе.....бу, а так даже представить страшно чем бы эти двое на футбольном поле занялись.
Robinson
Robinson ответ LOpp (раскрыть)
07 октября в 12:06
А кто снизу?
Остапчук 67
Остапчук 67
07 октября в 12:06
Может пронесёт
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 октября в 12:02
Это начало
Василий 50
Василий 50
07 октября в 11:59
Это не есть хорошо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 октября в 11:57
Можно было и привиться
Tommy Lee
Tommy Lee
07 октября в 11:57
В Локомотиве очевидно скрывали факты заражения коронавирусом. Как в сборные попали, так сразу- Гильерме, Рыбус
112910415
112910415
07 октября в 11:55
не совсем хорошая весть
Ислам0926
Ислам0926
07 октября в 11:46, ред.
Вот теперь хочу посмотреть тех поражения будут засчитаны Спартаку и Локо,говорят что в Локо 6 чел а в Спартаке 7
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 октября в 11:18
Не блюдут правила,вот и результат!
LOpp
LOpp
07 октября в 10:59
зато у этих ребят все хорошо

ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
07 октября в 10:58
спартак - рассадник заразы!
Федун, хватит тянуть, снимай!
Tangkuban
Tangkuban ответ VAN ARM (раскрыть)
07 октября в 10:55
Это как решит прокуратура.
VAN ARM
VAN ARM ответ Glodor (раскрыть)
07 октября в 10:54
и объявить зенит чемпионом навсегда))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 10:53
очень странно это))))
Tangkuban
Tangkuban
07 октября в 10:51
    beefs
    beefs
    07 октября в 10:49
    вот это правильно, особенно сейчас перед играми сборной...
    Anisovich
    Anisovich
    07 октября в 10:48
    Неужели и они?
    Juve14
    Juve14
    07 октября в 10:46
    На очереди игроки ЦСКА, питерские убирают конкурентов для себя и своего фарм клуба)
    Glodor
    Glodor
    07 октября в 10:46
    Матч с Зенитом нужно признать недействительным. Спартаку нужно засчитать поражение, как Ротору.
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