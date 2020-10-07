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У Джикии подозрение на коронавирус, новых заболевших в «Спартаке» нет

07 октября 2020, 12:24

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что в московском клубе нет новых случаев заражения коронавирусом.

У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий.

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RIR68
RIR68
07 октября в 22:41
    Zozuig
    Zozuig
    07 октября в 13:46
    Кто его знает, Зарема всем даст, чтобы это скрыть.
    Faustello
    Faustello
    07 октября в 12:41, ред.
      КЭТиК
      КЭТиК
      07 октября в 12:33
      Лучше сейчас переболеть.
      STVA 1
      STVA 1
      07 октября в 12:27
      Это плохо!Защитников в сборной практически нет хороших!Раз два и обчёлся)
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      07 октября в 12:25
      Как это плохо...
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