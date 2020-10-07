У Джикии подозрение на коронавирус, новых заболевших в «Спартаке» нет

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что в московском клубе нет новых случаев заражения коронавирусом.
У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий.
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что в московском клубе нет новых случаев заражения коронавирусом.
У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий.
Спартак снять с чемпионата как рассадник инфекции!
Лукойл приватизировать!
Федуна с Заремой изолировать в Тарасовке!
Сделаем жизнь россиян лучше! гы гы гы
Спартак снять с чемпионата как рассадник инфекции!
Лукойл приватизировать!
Федуна с Заремой изолировать в Тарасовке!
Сделаем жизнь россиян лучше! гы гы гы