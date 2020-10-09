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Ловчев: «Дзюба в стартовом составе? Это даже не обсуждается»

09 октября 2020, 09:28

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал частые появления форварда Артема Дзюбы в стартовом составе сборной России.

Дзюба в стартовом составе? Это даже не обсуждается. Дзюба слепил себя полностью сам. Судя по всему, в него не верил Карпин, потом Манчини. Через чемпионат мира он сделал себя личностью. Теперь покупают майки не Роналду и Месси, а Дзюбы. Он настолько раскрепостился и чувствует себя лидером, что это дает прибавку в мастерстве. Соболев еще корявенький. Наверное, время после Дзюбы будет его.

Напомним, накануне сборная России уступила Швеции (1:2) в товарищеском матче.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 13:14
Всё по делу Серафимыч высказал....
Респект...
Anisovich
Anisovich
09 октября в 11:10
Седой давно стал ботом и демагогом уровня уткина.
memphis
memphis
09 октября в 10:54
Вот они побочные эффекты прививки от Covid
Пpoтив всех
Пpoтив всех
09 октября в 10:53
Жека троллит деревяху))
Некакойшенко
Некакойшенко
09 октября в 10:40
Ловчев это человек который живёт в параллельной реальности.Какие майки, какой на фиг Дзюба.Я и бесплатно одежду с мордой этого недоумка не нацеплю.
alex074
alex074
09 октября в 10:10, ред.
Какие майки Дзюбы...? Ловчев, ты в своём уме??? Я бы её даже даром не взял. И сравнение с Месси и Роналду, мягко говоря не очень корректно. Майки Месси и Роналду продают по всему миру, а "ВЕЛИКОГО ЗЮБУ" только в городе на Неве...
andre_can
andre_can
09 октября в 10:09
блин, Дзюба устал уже тура три назад...зачем в товарнике его надо было выпускать??? любому человеку нужен отдых!!!
ДСА
ДСА
09 октября в 09:58
Пока равноценной замены нет.
mihaluch
mihaluch
09 октября в 09:46
Дзюбан максимально использует свои возможности.
Caniggia
Caniggia
09 октября в 09:42
Пожалуй, Дзюба ещё является игроком старта, но его время неминуемо и скоротечно уходит. После провала на ЕВРО в этом году, вместе с головой чабана полетит и Дзюба из старта.
cska1948
cska1948
09 октября в 09:39
Чтобы Дзюба не мнил из себя памятник, Черчесову, в игре с турками, надо оставить его на лавке и выпустить в основе Соболева. Соболев, в знак благодарности, будет землю рыть, а Дзюбе это поможет встряхнуться.
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