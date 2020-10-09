Ловчев: «Дзюба в стартовом составе? Это даже не обсуждается»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал частые появления форварда Артема Дзюбы в стартовом составе сборной России.
Дзюба в стартовом составе? Это даже не обсуждается. Дзюба слепил себя полностью сам. Судя по всему, в него не верил Карпин, потом Манчини. Через чемпионат мира он сделал себя личностью. Теперь покупают майки не Роналду и Месси, а Дзюбы. Он настолько раскрепостился и чувствует себя лидером, что это дает прибавку в мастерстве. Соболев еще корявенький. Наверное, время после Дзюбы будет его.
Напомним, накануне сборная России уступила Швеции (1:2) в товарищеском матче.
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