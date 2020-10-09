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Отец Кузяева: «„Спартак“ мы даже не рассматривали»

09 октября 2020, 03:55

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о том, почему его сын, став свободным агентом, вновь подписал контракт с петербургским клубом.

Вы же видите ситуацию в мире из-за пандемии. Начало чемпионата в России немножко не совпало с трансферным окном в Европе. Это забрало много времени. А то, что Далер вернулся в родной клуб… Я только рад, и рад в первую очередь за моего сына. Мы понимаем, что значит Далер для клуба. Будем работать.

Почему выбрали «Зенит», а не «Локомотив»? Я уже говорил, что мы хотим попробовать свои силы в Европе. И если у нас будут проблемы в Европе, то в первую очередь мы будем разговаривать с «Зенитом». Мы постоянно были в диалоге с Петербургом.

«Спартак» мы даже не рассматривали. Вы вообще можете представить, что такое из «Зенита» перейти в «Спартак»?

Самая топовая команда, интересовавшаяся Далером — это, наверное, «Валенсия». Вариант с ней был конкретный, но у них возникли проблемы в клубе — только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочёл Тиля из «Спартака».

Предложения из средних клубов Европы? Ничего конкретного нам не предлагали. Мы бы перешли в команду из топ-5 европейских чемпионатов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 16:17, ред.
Вы вообще можете представить, что такое из «Зенита» перейти в «Спартак»?
А.Кокорин : "Легко"...


Вы вообще можете представить, что такое из «Спартака» перейти в «Зенит»?
А.С.Дзюба : "Конечно"
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
09 октября в 12:25
Лооодырь)))
RomzesRZN
RomzesRZN
09 октября в 11:49
    VAN ARM
    VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
    09 октября в 11:39
    ну какорина в расчёт можно не брать обещал не играть за спам так даже когда на поле выходит слово держит))))))))))мужик)))))))))))))
    makkie
    makkie ответ Faustello (раскрыть)
    09 октября в 10:28
    Азмун негодует 😂
    stavr74
    stavr74
    09 октября в 10:24
    клоун, можно подумать что его псевдофутболист на расхват
    Faustello
    Faustello ответ makkie (раскрыть)
    09 октября в 10:18
    Люби себя в Зените, а не Дзюбу в себе))
    makkie
    makkie ответ Faustello (раскрыть)
    09 октября в 10:16
    Люби себя в Зените, а не Зенит в себе :)
    cska1948
    cska1948 ответ Faustello (раскрыть)
    09 октября в 09:27
    Я тоже обратил внимание на эти слова, скрытый подтекст которых говорит, что Далер без Зенита не пропадёт, а вот Зениту без него будет тяжко! Самовлюбленный павлин!
    STVA 1
    STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
    09 октября в 09:13
    Ну я бы не был так категоричен...
    VAN ARM
    VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
    09 октября в 08:35
    по ощущениям, мужиков не осталось-одни проститутки)))))))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 октября в 08:32
    вы и в зенит 100% не собирались))))))))))это синдром федуна))))))))))))
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    09 октября в 08:30
      Супервайзер
      Супервайзер
      09 октября в 08:30
      Кузяев неуловим, но не потому, что его никто поймать не может, а потому что на хрен никому не нужен.
      Faustello
      Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      09 октября в 08:06
      Ещё мне понравился оборот - "... мы понимаем, что значит Далер для клуба".
      Имхо, это лучшая характеристика неадекватности папки Казявкина. Обычно люди говорят, что клуб для них значит очень много, а у этого фантазия что Зенит не может жить без его сынка...
      SHMEL
      SHMEL
      09 октября в 07:59
        Big krendel
        Big krendel
        09 октября в 07:17
          DEIVID
          DEIVID
          09 октября в 06:43
          Вот именно, ничего конкретного. Потому что на... никому не нужен.
          andre_can
          andre_can
          09 октября в 06:09
          вернулись и хорошо! главное, чтоб играл на отлично!
          cska vperiod
          cska vperiod
          09 октября в 06:00
          Не будет же Кузя играть в спартаке тем там есть кутя.
          d_fincher
          d_fincher
          09 октября в 05:50
          - Вы вообще можете представить, что такое из «Зенита» перейти в «Спартак»?
          - Да, это значит, наконец, играть честно.
          112910415
          112910415
          09 октября в 05:06
          сэкономил Далер на агенте, потерял больше !
          STVA 1
          STVA 1
          09 октября в 05:03
          Теперь можно что хочешь говорить)
          mihaluch
          mihaluch
          09 октября в 04:35
          Лучше Зенита ни чего не нашли.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          09 октября в 04:21
          С таким агентом врагов не нужно...
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          09 октября в 04:16
          Отец Кузяева: «„Спартак“ мы даже не рассматривали»
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          Кокорин тоже так говорил.
          Анпилкин
          Анпилкин
          09 октября в 03:59
          Хороших игроков должны ценить в любом клубе
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