Отец Кузяева: «„Спартак“ мы даже не рассматривали»

, отец и агент полузащитника «Зенита» , рассказал о том, почему его сын, став свободным агентом, вновь подписал контракт с петербургским клубом.

Вы же видите ситуацию в мире из-за пандемии. Начало чемпионата в России немножко не совпало с трансферным окном в Европе. Это забрало много времени. А то, что Далер вернулся в родной клуб… Я только рад, и рад в первую очередь за моего сына. Мы понимаем, что значит Далер для клуба. Будем работать.

Почему выбрали «Зенит», а не «Локомотив»? Я уже говорил, что мы хотим попробовать свои силы в Европе. И если у нас будут проблемы в Европе, то в первую очередь мы будем разговаривать с «Зенитом». Мы постоянно были в диалоге с Петербургом.

«Спартак» мы даже не рассматривали. Вы вообще можете представить, что такое из «Зенита» перейти в «Спартак»?

Самая топовая команда, интересовавшаяся Далером — это, наверное, «Валенсия». Вариант с ней был конкретный, но у них возникли проблемы в клубе — только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочёл Тиля из «Спартака».

Предложения из средних клубов Европы? Ничего конкретного нам не предлагали. Мы бы перешли в команду из топ-5 европейских чемпионатов.