Отец Кузяева: «„Спартак“ мы даже не рассматривали»

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, рассказал о том, почему его сын, став свободным агентом, вновь подписал контракт с петербургским клубом.
Вы же видите ситуацию в мире из-за пандемии. Начало чемпионата в России немножко не совпало с трансферным окном в Европе. Это забрало много времени. А то, что Далер вернулся в родной клуб… Я только рад, и рад в первую очередь за моего сына. Мы понимаем, что значит Далер для клуба. Будем работать.
Почему выбрали «Зенит», а не «Локомотив»? Я уже говорил, что мы хотим попробовать свои силы в Европе. И если у нас будут проблемы в Европе, то в первую очередь мы будем разговаривать с «Зенитом». Мы постоянно были в диалоге с Петербургом.
«Спартак» мы даже не рассматривали. Вы вообще можете представить, что такое из «Зенита» перейти в «Спартак»?
Самая топовая команда, интересовавшаяся Далером — это, наверное, «Валенсия». Вариант с ней был конкретный, но у них возникли проблемы в клубе — только продавали игроков. Также был вариант с «Фрайбургом», но там клуб предпочёл Тиля из «Спартака».
Предложения из средних клубов Европы? Ничего конкретного нам не предлагали. Мы бы перешли в команду из топ-5 европейских чемпионатов.
А.Кокорин : "Легко"...
Вы вообще можете представить, что такое из «Спартака» перейти в «Зенит»?
А.С.Дзюба : "Конечно"
А.Кокорин : "Легко"...
Вы вообще можете представить, что такое из «Спартака» перейти в «Зенит»?
А.С.Дзюба : "Конечно"
Имхо, это лучшая характеристика неадекватности папки Казявкина. Обычно люди говорят, что клуб для них значит очень много, а у этого фантазия что Зенит не может жить без его сынка...
Имхо, это лучшая характеристика неадекватности папки Казявкина. Обычно люди говорят, что клуб для них значит очень много, а у этого фантазия что Зенит не может жить без его сынка...
- Да, это значит, наконец, играть честно.
- Да, это значит, наконец, играть честно.
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Кокорин тоже так говорил.
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Кокорин тоже так говорил.