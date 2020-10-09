Червиченко: «Если Джикия травмируется, „Спартак“ сразу опустится в таблице»

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09 октября 2020, 02:46

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как сказалось отсутствие защитника «красно-белых» на игре сборной России в товарищеском матче против Швеции (1:2). Напомним, капитан «Спартака» был изолирован от национальной команды из-за подозрения на коронавирус.

— Что скажете о пропущенных голах? — Второй — дурной, а первый — что сделаешь? Как Соболев хорошо забил, так и шведы хорошо забили. Второй? Рикошет. Не повезло. Кто от рикошета застрахован? — Отсутствие Джикии было ощутимо? — Думаю, на сегодняшний день в нашей стране это лучший футболист обороны. И в сборной, и в «Спартаке» это отсутствие сразу заметно. Если вдруг он получит травму, «Спартак» сразу опустится на две-три строчки в турнирной таблице.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов вчера сообщил о том, что новые тесты Джикии и голкипера «Локомотива» Гильерме на коронавирус дали отрицательный результат.