Червиченко: «Если Джикия травмируется, „Спартак“ сразу опустится в таблице»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как сказалось отсутствие защитника «красно-белых» Георгия Джикии на игре сборной России в товарищеском матче против Швеции (1:2). Напомним, капитан «Спартака» был изолирован от национальной команды из-за подозрения на коронавирус.
— Что скажете о пропущенных голах?
— Второй — дурной, а первый — что сделаешь? Как Соболев хорошо забил, так и шведы хорошо забили. Второй? Рикошет. Не повезло. Кто от рикошета застрахован?
— Отсутствие Джикии было ощутимо?
— Думаю, на сегодняшний день в нашей стране это лучший футболист обороны. И в сборной, и в «Спартаке» это отсутствие сразу заметно. Если вдруг он получит травму, «Спартак» сразу опустится на две-три строчки в турнирной таблице.
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов вчера сообщил о том, что новые тесты Джикии и голкипера «Локомотива» Гильерме на коронавирус дали отрицательный результат.
Ждём уже официального подтверждения, что у Жоры и Гильерме отрицательные тесты.
Ждём уже официального подтверждения, что у Жоры и Гильерме отрицательные тесты.