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Червиченко: «Если Джикия травмируется, „Спартак“ сразу опустится в таблице»

09 октября 2020, 02:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как сказалось отсутствие защитника «красно-белых» Георгия Джикии на игре сборной России в товарищеском матче против Швеции (1:2). Напомним, капитан «Спартака» был изолирован от национальной команды из-за подозрения на коронавирус.

— Что скажете о пропущенных голах?

— Второй — дурной, а первый — что сделаешь? Как Соболев хорошо забил, так и шведы хорошо забили. Второй? Рикошет. Не повезло. Кто от рикошета застрахован?

— Отсутствие Джикии было ощутимо?

— Думаю, на сегодняшний день в нашей стране это лучший футболист обороны. И в сборной, и в «Спартаке» это отсутствие сразу заметно. Если вдруг он получит травму, «Спартак» сразу опустится на две-три строчки в турнирной таблице.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов вчера сообщил о том, что новые тесты Джикии и голкипера «Локомотива» Гильерме на коронавирус дали отрицательный результат.

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Все комментарии
makkie
makkie
09 октября в 10:19
И не надейся, толстый!
Ждём уже официального подтверждения, что у Жоры и Гильерме отрицательные тесты.
Caniggia
Caniggia
09 октября в 09:46
Отсутствие грузина уже сказалось. В первом голе один дятел с причёской под Буратиновича откровенно накосячил и привёз.
Zak11
Zak11
09 октября в 06:43
Джикия конечно лучший, но думаю мы и без него смогли бы в обороне более менее нормально сыграть. Есть Жиго, который не хуже Георгия. Уж обороной то смог бы руководить.
ABir
ABir
09 октября в 06:30
Не дать, не взять "экспертище"
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 06:04
Червь злорадствует.
Анпилкин
Анпилкин
09 октября в 03:45
А запасные для чего?
mihaluch
mihaluch
09 октября в 03:33
Отсутствие Джикии чувствовалось.
Qatar Airways
Qatar Airways
09 октября в 02:56
Если шмель ужалит толстого десять раз в язык, а потом откусит все пальцы, то он всё равно будет говорить и писать гадости про Спартак.
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