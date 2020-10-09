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Аршавин: «В целом Кутепов сыграл надёжно, кроме гола, когда упустил игрока»

09 октября 2020, 03:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение российской команды в товарищеском матче против Швеции (1:2).

Мне кажется, это была обычная товарищеская игра. Наши примерно играли, так скажем, в одну скорость. Нам нужен был взрыв, шведы успевали обороняться, успевали возвращаться, физически мощные. Соперники хорошо использовали стандарты, плюс этот рикошет.

Увидели Кутепова в первый раз в сборной за долгое время. В целом он сыграл надёжно, кроме того гола, когда упустил игрока. Мне кажется, это был матч, когда можно было посмотреть футболистов на разных позициях.

Соболев не так много времени провёл на поле. Для каждого нападающего важно забить, с чем его и поздравляю.

Думаю, в матчах Лиги Наций всё будет посерьёзней. Сыграют более сконцентрированно, сыграют так, как мы привыкли, и результат будет другой.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября в 17:48
"здесь полно сторонников Спартака..."
Я эксперт и болельщик Спартака, и мое мнение может не совпадать с другими. Но почему-то мое мнение совпадает с Аршавиным, Черчесовым
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 октября в 16:24
Заметил еще один плохой признак. Это когда человек называет фактами, то, что ему лично кажется, а не то, что на самом деле называется фактом. Здесь полно сторонников Спартака (не фанов), которые понимают и признают , что Кутепов не игрок сборной. Вот это факт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября в 11:23
Одно факт, что без них сборная, а особенно с Кутеповым достигла максимальной высоты.
А уж с Игнашевичем то сколько разгромов было, и с румынами, и уэльсами, португалия 7 и т. д
Да и Джикия с Норштедтер ом два пропустили против болееслабых шведов.
Илья безупречен и сильнее березуцких
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 октября в 11:05
Не советую себя называть всей страной. Это плохой признак
alex074
alex074
09 октября в 10:37
Читаю комментарии Аршавина, а в подсознании его противный голос. Хоть вообще не читай...
makkie
makkie
09 октября в 10:27
Проблема в том, что у нас отсутствуют качественные ЦЗ для сборной как класс.
Джикии нужен хороший партнёр, а его нет. Ну не будешь же ставить Семёнова или Кудряшова на постоянку?
Дивеев пока в молодёжке, Евгеньев там же - вот и выходит Кутепов.

Или вы, кони, вырастили для сборной Карпова с Васиным? Эти валенки в разы хуже!
Про Зенит молчу, с их Ракицкими и Ловренами - россиянами и не пахнет.
cska1948
cska1948
09 октября в 09:17, ред.
Кутепов проспал первый гол, Кудряшов подставил ногу под второй, но в целом сыграли "НАДЁЖНО"!
Caniggia
Caniggia
09 октября в 08:52
Проворонил первый гол, проиграл позицию, а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 октября в 07:34
Мы раньше всейстраной так думали о березуцких, а их вызывали и вызывали, нелепее некуда, а их вызывали
25процентный клоун
25процентный клоун
09 октября в 07:30
Мои слова, Кутепов топ
nikoladolgov
nikoladolgov
09 октября в 07:24
Пора усатого гнать ссанными тряпками !
Zak11
Zak11
09 октября в 06:47
Ну на самом деле кто внимательно игру смотрел - понимают что это так. Кутепов один раз воздух проиграл и гол. А в целом смотрелся хорошо.
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 06:03
Ахахах! Насмешил шава.
ДСА
ДСА
09 октября в 05:13
Для защитника одного раза достаточно сыграть не надёжно, что бы нанести непоправимый вред.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября в 03:47
Вряд ли Кутяпова ещё вызовут при здоровых джикии, дивееве, Семёнов. Это настолько нелепый гражданин, начиная от игры и кончая причёской.
STVA 1
STVA 1
09 октября в 03:21
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