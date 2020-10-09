Аршавин: «В целом Кутепов сыграл надёжно, кроме гола, когда упустил игрока»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал поражение российской команды в товарищеском матче против Швеции (1:2).

Мне кажется, это была обычная товарищеская игра. Наши примерно играли, так скажем, в одну скорость. Нам нужен был взрыв, шведы успевали обороняться, успевали возвращаться, физически мощные. Соперники хорошо использовали стандарты, плюс этот рикошет.

Увидели Кутепова в первый раз в сборной за долгое время. В целом он сыграл надёжно, кроме того гола, когда упустил игрока. Мне кажется, это был матч, когда можно было посмотреть футболистов на разных позициях.

Соболев не так много времени провёл на поле. Для каждого нападающего важно забить, с чем его и поздравляю.

Думаю, в матчах Лиги Наций всё будет посерьёзней. Сыграют более сконцентрированно, сыграют так, как мы привыкли, и результат будет другой.