Аршавин: «В целом Кутепов сыграл надёжно, кроме гола, когда упустил игрока»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение российской команды в товарищеском матче против Швеции (1:2).
Мне кажется, это была обычная товарищеская игра. Наши примерно играли, так скажем, в одну скорость. Нам нужен был взрыв, шведы успевали обороняться, успевали возвращаться, физически мощные. Соперники хорошо использовали стандарты, плюс этот рикошет.
Увидели Кутепова в первый раз в сборной за долгое время. В целом он сыграл надёжно, кроме того гола, когда упустил игрока. Мне кажется, это был матч, когда можно было посмотреть футболистов на разных позициях.
Соболев не так много времени провёл на поле. Для каждого нападающего важно забить, с чем его и поздравляю.
Думаю, в матчах Лиги Наций всё будет посерьёзней. Сыграют более сконцентрированно, сыграют так, как мы привыкли, и результат будет другой.
Я эксперт и болельщик Спартака, и мое мнение может не совпадать с другими. Но почему-то мое мнение совпадает с Аршавиным, Черчесовым
Я эксперт и болельщик Спартака, и мое мнение может не совпадать с другими. Но почему-то мое мнение совпадает с Аршавиным, Черчесовым
А уж с Игнашевичем то сколько разгромов было, и с румынами, и уэльсами, португалия 7 и т. д
Да и Джикия с Норштедтер ом два пропустили против болееслабых шведов.
Илья безупречен и сильнее березуцких
А уж с Игнашевичем то сколько разгромов было, и с румынами, и уэльсами, португалия 7 и т. д
Да и Джикия с Норштедтер ом два пропустили против болееслабых шведов.
Илья безупречен и сильнее березуцких
Джикии нужен хороший партнёр, а его нет. Ну не будешь же ставить Семёнова или Кудряшова на постоянку?
Дивеев пока в молодёжке, Евгеньев там же - вот и выходит Кутепов.
Или вы, кони, вырастили для сборной Карпова с Васиным? Эти валенки в разы хуже!
Про Зенит молчу, с их Ракицкими и Ловренами - россиянами и не пахнет.
Джикии нужен хороший партнёр, а его нет. Ну не будешь же ставить Семёнова или Кудряшова на постоянку?
Дивеев пока в молодёжке, Евгеньев там же - вот и выходит Кутепов.
Или вы, кони, вырастили для сборной Карпова с Васиным? Эти валенки в разы хуже!
Про Зенит молчу, с их Ракицкими и Ловренами - россиянами и не пахнет.