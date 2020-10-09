Колосков: «Игра сборной России мне понравилась»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Швеции (1:2).

Черчесов посмотрел новые сочетания в команде. На то она и контрольная игра, чтобы у тренеров была возможность разобраться в каждой конкретной ситуации и, в частности, в забитых или незабитых голах. Через три дня официальный матч с Турцией. Думаю, что выводы будут сделаны правильные.

Игра нашей сборной мне понравилась, но счёт, к сожалению, 1:2. Если бы победитель определялся по количеству голевых моментов, мы бы выиграли за явным преимуществом. А футбол такая штука: вроде бы у тебя полное преимущество, создаёшь момент за моментом, а не получается. Жалко, что проиграли, но игра команды мне понравилась — создавали моменты, держали мяч. Игра есть, как говорят специалисты, а значит, есть куда двигаться.