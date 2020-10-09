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Колосков: «Игра сборной России мне понравилась»

09 октября 2020, 01:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Швеции (1:2).

Черчесов посмотрел новые сочетания в команде. На то она и контрольная игра, чтобы у тренеров была возможность разобраться в каждой конкретной ситуации и, в частности, в забитых или незабитых голах. Через три дня официальный матч с Турцией. Думаю, что выводы будут сделаны правильные.

Игра нашей сборной мне понравилась, но счёт, к сожалению, 1:2. Если бы победитель определялся по количеству голевых моментов, мы бы выиграли за явным преимуществом. А футбол такая штука: вроде бы у тебя полное преимущество, создаёшь момент за моментом, а не получается. Жалко, что проиграли, но игра команды мне понравилась — создавали моменты, держали мяч. Игра есть, как говорят специалисты, а значит, есть куда двигаться.

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galem72
galem72
09 октября в 11:23, ред.
Настоящий едрас! Игра — **вно, мысли нет, но в эфир нужно лить только позитив, ведь у нас "всё хорошо". ))
cska1948
cska1948
09 октября в 09:10
"Черчесов посмотрел новые сочетания в команде..."
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Шесть замен, которые произвёл Черчесов, лично мне говорят об агонии на тренерском мостике. Черчесов пытался спасти игру, а не посмотреть новые сочетания игроков.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
09 октября в 01:50
Выигрывает тот кто больше забивает,а не у кого больше голевых моментов)) Колосков в футболе вообще не шарит))
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 01:49
Шведам тоже игра нашей сборной очень понравилась. В обороне бардак полный, в атаке игра - полный сумбур. Состав просто вызывает массу вопросов . На старом багаже далеко не уехать . Много сомнительных персонажей в сборной . Ждем следующих матчей без особого оптимизма.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 01:41
....Если бы победитель определялся по количеству голевых моментов, мы бы выиграли за явным преимуществом...

Какой-то детский сад, а не почётный президент РФС(
David Young
David Young
09 октября в 01:40
Некоторым хоть палец в рот не клади в том, что касается сборной России.
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