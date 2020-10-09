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Пономарёв: «Всех футболистов сборной надо оштрафовать за такую игру!»

09 октября 2020, 02:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал игру национальной команды России в товарищеском матче против Швеции (1:2).

Очень не понравилось, как играли. Ощущение, что не удовольствие от игры футболисты вышли получать, а отработать номер. Ни за себя, ни за болельщика не играли. Безобразие просто! Считаю, что всех футболистов надо оштрафовать за такую игру. Ни искорки в глазах, ни желания играть! Будто бы это подённые рабочие вышли. Нельзя так относиться к своей профессии, к своему делу. Тем более это вообще игра за сборную. Нельзя с таким настроением выходить: еле-еле двигались, много пасов назад шло. А могли ведь в начале матча и счёт открыть! Были моменты. Пару мячей нужно было забить — совсем другая игра пошла бы.

Могу ли что-то позитивное отметить? Пожалуй, нет. Гол Соболева? Ну, вышел на несколько минут, подставил голову и забил. Да, удачно сыграл, хорошо позицию выбрал. Но у него и рост соответствующий. Головой, похоже, он хорошо играет. А вот Кутепов, мне кажется, не игрок для сборной. Он и в основном составе «Спартака» очень мало играет.

Матч с Турцией будет абсолютно другой. Здесь будет совсем иной настрой. И тренер от них потребует соответствующей самоотдачи. Уверен, что Черчесов устроил им «разнос» после этого матча. Движение в игре с турками будет другое, и желание другое.

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Все комментарии
galem72
galem72
09 октября в 11:30
Да ладно ему! колоску и черчесу всё понравилось. Отличные от них мнения — определённо происки Запада и попытки раскачать нашу скрепную лодочку. ))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
09 октября в 09:51
Играли как умели. Ваши ожидания - ваши проблемы.
25процентный клоун
25процентный клоун
09 октября в 09:31
Бывший игрок ЦСКА.... Пускай Чалов забьёт ногой
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
09 октября в 08:34
Всех на Колыму вместе с усачом!
Caniggia
Caniggia
09 октября в 07:42
Какой бы там жёсткий разнос чабан не устраивал, но если он не тренер для сборной, а тупой, орущий и матерящийся физрук, то команда как не играла, так и не будет играть, как бы не сотрясал воздух похабной бранью и не топал ножками этот упрямый осетин-воротчик.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 октября в 05:37
Всё будут только рады
КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 05:14
За каждое поражение нужно наказывать!
Физручини
Физручини
09 октября в 03:09
Хватит кукарекать, неплохая игра, просто не удалось забить вовремя. Учитывайте и то, что играла не основа
BDA8181
BDA8181
09 октября в 02:52
Выгнать всех с волчьим билетом!!!! Все клубы расформировать и всех чинушей под суд!!!! Вместе с игроками. Пускай весь снег на полюсе лопатами убирают!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 02:35
Все верно отмечено. Игра так себе.
mihaluch
mihaluch
09 октября в 02:31
Да играли очень плохо.
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