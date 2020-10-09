Пономарёв: «Всех футболистов сборной надо оштрафовать за такую игру!»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал игру национальной команды России в товарищеском матче против Швеции (1:2).

Очень не понравилось, как играли. Ощущение, что не удовольствие от игры футболисты вышли получать, а отработать номер. Ни за себя, ни за болельщика не играли. Безобразие просто! Считаю, что всех футболистов надо оштрафовать за такую игру. Ни искорки в глазах, ни желания играть! Будто бы это подённые рабочие вышли. Нельзя так относиться к своей профессии, к своему делу. Тем более это вообще игра за сборную. Нельзя с таким настроением выходить: еле-еле двигались, много пасов назад шло. А могли ведь в начале матча и счёт открыть! Были моменты. Пару мячей нужно было забить — совсем другая игра пошла бы.

Могу ли что-то позитивное отметить? Пожалуй, нет. Гол Соболева? Ну, вышел на несколько минут, подставил голову и забил. Да, удачно сыграл, хорошо позицию выбрал. Но у него и рост соответствующий. Головой, похоже, он хорошо играет. А вот Кутепов, мне кажется, не игрок для сборной. Он и в основном составе «Спартака» очень мало играет.

Матч с Турцией будет абсолютно другой. Здесь будет совсем иной настрой. И тренер от них потребует соответствующей самоотдачи. Уверен, что Черчесов устроил им «разнос» после этого матча. Движение в игре с турками будет другое, и желание другое.