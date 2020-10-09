Игнатьев: «Черчесов уже четко знает, что происходит с каждым его игроком»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал поражение национальной команды от Швеции в товарищеском матче (1:2).

Главное здесь, что после определенного перерыва все собрались и посмотрели на кадры, кто в каком состоянии находится, посмотрели, что происходит у нас перед двумя важными матчами — с Турцией и Венгрией. Первый тайм складывался по принципу, что команда играет так, как это позволяет соперник: наша команда играла, а соперник был занят поиском и отбором мяча, не более того. Хотя всю первую половину я не видел у нас скоростей, мало получалось быстрых конструктивных действий в атаке. Об игре сборной Швеции в первом тайме вообще не говорю — она меня в том отрезке матча вообще разочаровала. Однако я бы отметил, что шведы очень компактно оборонялись и ответственно подошли к борьбе за эпизод. Когда нужно было цепляться за мяч, они проявляли себя хорошо. У наших были моменты, но не хватало мастерства. Забить гол нам было непросто, а соперник все-таки забил: Кутепов допустил ошибку в выборе позиции, а Джанаев неверно сыграл на выходе. Гол Исака — следствие ошибки двух наших футболистов.

Во втором тайме все было побыстрее. И у нас, и у них вышли другие группы игроков — обе команды стали более раскованными, сбросили психологические оковы, и у них стало больше получаться. Наши ребята стали действовать быстрее. Я думал, что во втором тайме мы подправим голевую ситуацию, но, к сожалению, нам опять забили. Мы допустили ошибку, и мяч после рикошета от Кудряшова попал в наши ворота. Но все же второй тайм поинтереснее получился. Повторюсь, главной задачей в этом матче было посмотреть, кто в каком состоянии у нас находится. Все результаты этой работы будут учтены при подготовке к важным матчам с Турцией и Венгирей. Черчесов уже четко знает, что происходит с каждым его игроком — вот что важно, это главный итог.