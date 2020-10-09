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Бушманов: «Мастерство молодежки России намного выше, чем у Эстонии»

09 октября 2020, 12:43
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 0Логотип футбольный клуб Эстония (до 21)Эстония (до 21)Матч завершен

Бывший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что национальная команда выглядит явным фаворитом в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года с эстонцами, разница в уровне мастерства игроков очень большая.

Сборная России — явный фаворит, команда выглядит намного сильнее сегодняшнего соперника. Турнирная ситуация говорит о том, что нужно выигрывать два оставшихся матча. Думаю, что с психологической точки зрения большая значимость матча не повлияет на наших футболистов, потому что разница в уровне мастерства очень большая. Я абсолютно не сомневаюсь в победе.

Чалов, скорее всего, начнет игру с первых минут. Он основной нападающий этой сборной. Грулев забил в последнем туре, возможно, он выйдет на замену по ходу игры.

Думаю, что будут играть те ребята, которые играли и предыдущие матчи, за исключением тех, кто выбыл из-за травм. Состав уже понятный, сыгранный. Думаю, что никаких сюрпризов нам ждать не стоит.

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Литейный 4
Литейный 4
09 октября в 12:54, ред.
Ещё бы сравнили со сборной Шпицбергена. Гыгыгы
Legend 6
Legend 6
09 октября в 12:45
Мастерство футболистов Динамо тоже было выше чем у футболистов из Тбилиси, а результат мы знаем.
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