Бушманов: «Мастерство молодежки России намного выше, чем у Эстонии»

Бывший тренер молодежной сборной России считает, что национальная команда выглядит явным фаворитом в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года с эстонцами, разница в уровне мастерства игроков очень большая.

Сборная России — явный фаворит, команда выглядит намного сильнее сегодняшнего соперника. Турнирная ситуация говорит о том, что нужно выигрывать два оставшихся матча. Думаю, что с психологической точки зрения большая значимость матча не повлияет на наших футболистов, потому что разница в уровне мастерства очень большая. Я абсолютно не сомневаюсь в победе.

Чалов, скорее всего, начнет игру с первых минут. Он основной нападающий этой сборной. Грулев забил в последнем туре, возможно, он выйдет на замену по ходу игры.

Думаю, что будут играть те ребята, которые играли и предыдущие матчи, за исключением тех, кто выбыл из-за травм. Состав уже понятный, сыгранный. Думаю, что никаких сюрпризов нам ждать не стоит.