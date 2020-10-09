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Бувач: «У меня и мысли не было стать главным тренером „Динамо“»

09 октября 2020, 11:48

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил, что не рассматривал свою кандидатуру на пост главного тренера команды, а также рассказал о поиске нового наставника для бело-голубых.

Я сам не хотел возглавить «Динамо». Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе.

Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имен, разумеется, я называть не буду.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт.

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Все комментарии
DVOK68
DVOK68
09 октября в 16:09
Бесполезно всё это.Хоть кого тренером поставьте,будет так,как уже пятый десяток лет продолжается.И это не предел,смею уверить)
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
09 октября в 15:34
Бердыева сюда
Храневец
Храневец
09 октября в 15:04
ему и так не хило грести деньги лопатой . .Зачем ему лишний геморрой!
berda2003
berda2003
09 октября в 14:56
в чём разница между бувачем и бердыевым - оба гастарбайтеры... результат будет одинаков: обдерут втб и поедут домой.
шацк
шацк
09 октября в 14:55
Бердываева подпишут, просто деталей много... Бекиеч хитрый с ним надо на берегу договариваться обо всем!
STVA 1
STVA 1
09 октября в 14:34
Смешной мужик)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 октября в 13:49
"....философия которого совпадает с философией клуба...."

кто нибудь знает ???...о чём он ???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 13:27
Русского не надо,мы их всех знаем. Давай за иностранцем понаблюдаем!
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 13:05
а что он ещё мог сказать))))
Zenit_84
Zenit_84
09 октября в 13:02
Чего только не напридумывают
dzvinka
dzvinka
09 октября в 12:56, ред.
если реально Бувачу дадут выбирать тренера - то он выберет нормального не из России, но будет ли так?!
Аксинья
Аксинья
09 октября в 11:58
Бувач: Какое тренерство? Спокойная работа, солидная зарплата - что еще надо человеку чтобы достойно встретить старость...
Dinamikk
Dinamikk
09 октября в 11:58
Уже пятница а тренера все нет (говорили обьявят не позднее четверга). Они че там Клоппа пытаются утянуть или безработный Бердыев выпендривается?
shlomo
shlomo
09 октября в 11:57
Да все понятно, лучше руководить, чем работать...
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