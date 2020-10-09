Бувач: «У меня и мысли не было стать главным тренером „Динамо“»

Спортивный директор «Динамо» заявил, что не рассматривал свою кандидатуру на пост главного тренера команды, а также рассказал о поиске нового наставника для бело-голубых.

Я сам не хотел возглавить «Динамо». Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе.

Пока я не могу назвать имя нового тренера «Динамо». Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим.

Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько… Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имен, разумеется, я называть не буду.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное — это то, что «Динамо» нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт.