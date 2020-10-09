ГлавнаяНовости

Гаджиев — о сборной России: «По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем»

09 октября 2020, 11:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче со Швецией (1:2).

Центральная зона – одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы. Все, кто играл – играли с явными ошибками. Черчесов спросил у меня: «А кто, если не они?». Понять можно. Обсуждали ещё такой вопрос – есть ли смысл перевести кого-то из игроков опорной зоны в центр защиты? Черчесов сказал, что просматривал этот вариант.

Решения пока нет. В тренерском штабе рассматривали нескольких игроков полузащиты. Конкретизировать фамилии не буду. На мой взгляд, доверие к решению этого тренерского штаба должно быть. Они рассматривают игроков системно, не упускают деталей. Конечно, это не повод для того, чтобы говорить: «Всё ок!». Но повод для того, чтобы, сомневаясь, понимать, почему принимают то или иное решение. Можно не соглашаться, но в решениях есть логика.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
09 октября в 13:04
И правда, к Джикии вопросов нет. Ну я бы не предъявлял претензий по матчу со шведами Комличенко, например, или Шунину. Ну а если серьёзно, то шведы более классная команда, которая не основным составом, не включая полные обороты, спокойно на классе просто добыла положительный результат. Особенно разный уровень сборных бросался в глаза во 2-м тайме, когда нашим вроде надо было отыгрываться, но создать что-то толковое шведы просто не позволили, кроме углового и гола Соболева. Так что уровень сборной чабана где-то между дном и средним классом, к которому относятся те же шведы.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 12:32
Ситуация очень тревожная. Почему бы Черчесову сразу не выпустить Соболева ??? Дзюба ведь не робот. То же самое касается Оздоева, Фернандеса. Непонятна роль Жиркова, парень после тридцатой минуты еле ноги таскал , а его все 90 минут играть заставляют. Газинский - это уже не тот Газинский, что был пару лет назад. Вопросы, вопросы......??? Мостовой сам толком не играл и Марио не дал, все передачи и навесы в молоко. Пора бы старичков начать отсеивать, к лету они быстрее не побегут. Посмотрим чем нас удивит наш главный в следующих матчах.
Всем здоровья.
МапС
МапС
09 октября в 12:21
Какая сборная ни будь, а все равно её .,.. !
ROGAN777
ROGAN777
09 октября в 12:04
Ну есть же Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Надо подтягивать из молодежки. непонятно чего ждет,усатый. Смена поколений называет в центре давно
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 11:36
этот очередной не востребованный неудачник будет строить из себя гуру))))))))
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 11:20
Ко всем! Вопросы должны быть в первую очередь к гл.тренеру.
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
09 октября в 11:19
Истинная правда!
beefs
beefs
09 октября в 11:13
сборная деградирует вместе с нашим футболом...
alex074
alex074
09 октября в 11:12
И самый главный вопрос ко всем: " Х@ли Вы там все делайте, сонные пешеходы?"
shlomo
shlomo
09 октября в 11:04
И не только вопросы, но и претензии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100