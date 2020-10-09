«Сочи» и «Урал» интересуются Бабаяном

Сообщается, что несколько клубов РПЛ рассматривают вингера сборной Армении и датского клуба «Хобро» Эдгара Бабаяна как альтернативу более дорогим российским игрокам.
«С недавних пор армянские игроки не считаются легионерами в России. Бабаян не горит желанием выступать во втором дивизионе Дании и попросил руководство клуба найти ему новую команду. Ранее игроком интересовался „Сочи“, а „Урал“ даже вступал в переговоры с агентами футболиста», — сообщает источник информации.
Напомним, что недавно ФК «Сочи» подписал полузащитника «Крыльев Советов».