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«Сочи» и «Урал» интересуются Бабаяном

09 октября 2020, 14:22

Сообщается, что несколько клубов РПЛ рассматривают вингера сборной Армении и датского клуба «Хобро» Эдгара Бабаяна как альтернативу более дорогим российским игрокам.

«С недавних пор армянские игроки не считаются легионерами в России. Бабаян не горит желанием выступать во втором дивизионе Дании и попросил руководство клуба найти ему новую команду. Ранее игроком интересовался „Сочи“, а „Урал“ даже вступал в переговоры с агентами футболиста», — сообщает источник информации.

Напомним, что недавно ФК «Сочи» подписал полузащитника «Крыльев Советов».

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Аксинья
Аксинья
09 октября в 15:11
В Сочи своих Бабаянов хоть пруд пруди))
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 14:43
ну тут сам бог велел в сочи)))))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
09 октября в 14:37
Баян тоже)))
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 14:33
Может - сын Роксаны Бабаян??? Слуха видать у парня нет , в певцы не сгодился, подался в футболисты.
Zenit_84
Zenit_84
09 октября в 14:26
Бабаян прямо нарасхват
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