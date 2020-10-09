Мозес, Кико и еще 100 кандидатов. «Спартак» в фазе трансферной агонии

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сегодня, 11:30

Можно вечно смотреть: как горит огонь, как течет вода, и как «Спартак» ищет правого защитника.

Через 8 дней в России закроется трансферное окно, а главная цель «Спартака» остается невыполненной. За месяцы поисков в прессе успело промелькнуть не меньше двух десятков фамилий — от Гуги до Орье, от Смольникова до Мозеса. Может возникнуть впечатление, что Газизов и его доверенные лица изучили рынок вдоль и поперек, но так и не нашли футболиста, который удовлетворял бы всем параметрам. А каковы, собственно, эти параметры? Кого ищет «Спартак»?

«Сильнее Зобнина»

Шамиля Камиловича за язык никто не тянул, он сам обозначил уровень новичка на правую бровку: должен быть сильнее Романа Зобнина на этой позиции, иначе какой смысл? Теперь есть все шансы оскорбить одного из лидеров команды, если приедет условный Кико Фемениа из «Уотфорда». А если без шуток, то Тедеско нужен игрок, способный закрыть всю бровку, желательно адаптированный к игре правым латералем в схеме с тремя защитниками.

А если потенциальный кандидат и выступал до этого на краю оборонительной четверки, то должен быть достаточно атакующим и шустрым, чтобы безболезненно подстроиться под тактические задачи. В некотором смысле атакующие скиллы даже важнее, ведь Тедеско от линейных игроков требует тащить мяч по бровке и ждет качественных передач в штрафную. Взгляните, как играют Айртон и Зобнин. Нужно так же, только еще интенсивнее и эффективнее.

Миф от Газизова: окончание периода трансферов в Европе на руку «Спартаку»

Генеральный директор «Спартака» не хочет переплачивать за футболистов, и это похвальное стремление, но даже у экономии есть границы здравого смысла. Слишком неучтиво по отношению к болельщикам выглядит «лапша» в виде заявления о том, что после закрытия трансферного окна в Европе «Спартак» получает грандиозное преимущество. Вторит Газизову и его товарищ, агент Маньяков: «Цены на футболистов рухнули раза в два. Если летом за игрока просили 10 миллионов, то сейчас можно сторговаться за 5-6».

Звучит так, словно «Спартак» сейчас сможет зайти в офис любого европейского клуба, по пути открывая двери ногами, и попросить завернуть понравившегося правого защитника за 50% стоимости. Все не так, вдвое дешевле можно купить только футболистов, у которых истек срок годности. «Просрочку». Тех, кого хотели продать летом, но не смогли по тем или иным причинам. Одновременно с этим закрытие трансферного окна в Европе отрезало множество достойных кандидатов: кто отпустит сильного игрока, если даже замену подписать нет возможности?

Таких футболистов можно купить как раз с мощной наценкой, но это противоречит принципу «не переплачиваем», в то же время среди оставшегося на лотках с лета товара, который изрядно заветрился, не так-то просто найти правого защитника сильнее Зобнина. Итак, своевременно привезти требуемое усиление у Газизова не получилось, ожидания от новичка он завысил сравнениями с Романом, но далеко не каждое «дешево» оказывается «сердито». Сейчас в «Спартаке» повторяется сценарий трехлетней давности, когда Каррера мечтал увидеть на правом фланге Марио Фернандеса и Тома Менье, а получил Марко Петковича.

«Спартак» бьётся в трансферной агонии

Газизов понимает, что после слов Федуна, публично потребовавшего дать Тедеско усиление, о котором он просит, провал всех достойных целей на трансферном рынке может стать началом конца его работы на посту генерального директора «Спартака». Шамиль Камилович загнал себя в очень непростую ситуацию бездействием и высказываниями: «сильнее Зобнина», «не переплачиваем», «окончание трансферного окна в Европе нам поможет».

Информация о контактах «красно-белых» с тем или иным правым защитником появляется каждый день, это значит, что сети раскинуты очень широко. Понятно, что не со всеми общается непосредственно Газизов, а некоторые контакты вообще происходят от имени «Спартака», но без ведома «Спартака». Так или иначе, по ширине информационного потока можно судить о панике, накрывающей клуб.

Фабьен Сентонз, Кико Фемениа, Виктор Мозес, Юссуф Сабали, Ибраим Мбайе — это пополнение списка соискателей должности правого защитника в «Спартака» только за последние пару дней. За оставшиеся восемь можем выучить имена всех правых защитников во вселенной. Конечно, не все слухи одинаково заслуживают внимания, но вчера с разницей в пару часов в «Спартак» отправили сразу двух футболистов. Это вообще как?

Кико Фемениа и Виктор Мозес едут в «Спартак». На велосипедах

Сначала сообщили, что испанский защитник «Уотфорда» Кико Фемениа в воскресенье должен прибыть в Москву для подписания контракта со «Спартаком», а чуть позже бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, заделавшийся инсайдером, сообщил, что «красно-белые» оформляют трансфер Виктора Мозеса из «Челси». Не было ни одного, а тут сразу двое! Как такое может быть?

Если это не шутки инсайдеров, а более или менее достоверная информация, то вывод может быть только один: над трансфером правого защитника в «Спартак» работают, как минимум, две группировки. Никогда такого не было и вот опять. По Кико мог договориться Газизов, а Мозес сильно похож на кандидата от партии Салиховой-Камоцци, тем более у Виктора те же агенты, что и у Джордана Ларссона, который заходил в «Спартак» с этой же стороны.

Подробно останавливаться на футбольных качествах очередных кандидатов не имеет смысла, ведь завтра в «Спартак» могут сватать уже других футболистов. Если коротко, то Кико Фемениа точно не сильнее Романа Зобнина, а Виктор Мозес, хоть и является именитым игроком, который идеально подходит на роль правого латераля в «Спартаке» благодаря совместной работе с Антонио Конте в «Челси» и в «Интере», в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Есть ощущение, что его мышечные повреждения уже имеют хронический характер.

И что дальше?