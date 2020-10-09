Геркус: «„Спартак“ подпишет Мозеса уже завтра. Он летит на медосмотр в Рим»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем телеграм-канале поделился информацией о возможном переходе в «Спартак» футболиста «Челси» .

Источники сообщают, что Виктор Мозес — возможный будущий игрок «Спартака» — сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут.