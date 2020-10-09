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Геркус: «„Спартак“ подпишет Мозеса уже завтра. Он летит на медосмотр в Рим»

09 октября 2020, 13:10

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем телеграм-канале поделился информацией о возможном переходе в «Спартак» футболиста «Челси» Виктора Мозеса.

Источники сообщают, что Виктор Мозес — возможный будущий игрок «Спартака» — сегодня летит в Рим на медобследование. В случае удачного исхода (а нет вроде бы никаких данных думать иначе) завтра и подпишут.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz ответ Константин Белых (раскрыть)
09 октября в 17:57
Урунов слишком сырой, Бакаев тоже сдулся. Будут на замену выходить или с более слабыми соперниками.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 октября в 17:45
Складываешь не складываемое)) я привык уже.
Статистика даже у дзюбы фальшива, видели вчера его
Константин Белых
Константин Белых ответ Hypnoz (раскрыть)
09 октября в 16:11
Я только не понял какое место он на поле занимает? Если в центр его-круто тогда Крал Зоба Мозес связка будет бомбовая-атлетика и мощь как у Эменике в свое время.Это же не правый защитник? С его приходом тогда Урунов вроде лишний оказыватся да и Бакаев под вопросом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 октября в 16:07
    8uamahu8s4c7
    8uamahu8s4c7
    09 октября в 16:03
    Утки с Челси всё летели, все о них затарахтели...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 октября в 15:38
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      09 октября в 15:35
        Hypnoz
        Hypnoz ответ avici_liverpool (раскрыть)
        09 октября в 15:32
        Ахххааа ! Я не слежу, но если это правда - это умора !
        Аксинья
        Аксинья
        09 октября в 15:14
        Деньги вечером - Мозес утром...
        avici_liverpool
        avici_liverpool ответ Hypnoz (раскрыть)
        09 октября в 15:14
        он же у них лучшим игроком признается каждый месяц? или я ошибаюсь
        Анд-м
        Анд-м
        09 октября в 15:12
        Жаль Витю ,пошел во все тяжкие(
        Hypnoz
        Hypnoz
        09 октября в 15:03
        Круто ! Хорошо хоть аренда, до конца сезона с правом покупки.
        А то, бомжам подсунули барселонца за 40 евро лямов, а толку от него с гулькин нос :)))) !
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        09 октября в 15:00
        Два старикана )
        112910415
        112910415
        09 октября в 14:49
        и это радует
        Big krendel
        Big krendel
        09 октября в 14:48
        Что уже хочет завязать с футболом, попутно нашинковав бобосы?
        sv_1969
        sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        09 октября в 14:46
        Ловрен ещё поиграет если травмы не замучают!А их у него было достаточно)
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
        09 октября в 14:39
        Федун разбушевался лол.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        09 октября в 14:29
        Тааак,и чо почом?!
        Stormtrooper-26
        Stormtrooper-26
        09 октября в 14:26, ред.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          09 октября в 14:24
          У вас весь состав почти кому за 30.
          Красно-белый 1987
          Красно-белый 1987
          09 октября в 14:14
          Хорошая новость, Мозес должен усилить Спартак если будет играть как при Конте в челси. остаётся приобрести правого защитника. пишут, что 29й испанец из уотфорда должен перйти к нам, не плохо, но по мне лучше сенегальца из бордо брать, да и возраст у того 26 лет. Бакаев всё никак не может набрать форму и в идеале Спартаку нужен сильный плеймейкер или Крал будет играть выше с приходом правого защитника и возвращением Зобнина в опорную зону. ждать осталось не долго, перчатка зениту брошенна
          Caniggia
          Caniggia
          09 октября в 14:05
          Походу, очередной сбитый лётчик, от которого хочет избавиться Челси. Как бы не оказался очередным Шюррле, жаждущим рубануть федунского бабла.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
          09 октября в 13:56
          Дружище, и я, но я к тому что правый защитник не панацея
          berda2003
          berda2003
          09 октября в 13:55
          летит на палке или в ступе... за дурными бабками мог бы и пешком...
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          09 октября в 13:54
          Согласен, вы со своими сотнями миллионов очень давно нас не рвали
          avici_liverpool
          avici_liverpool
          09 октября в 13:46
          в РПЛ замедленного темпа этот игрок просто удача для спартачей
          VAN ARM
          VAN ARM
          09 октября в 13:43
          когда придёт тогда и посмотрим))
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          09 октября в 13:41
          Ловрен 1989-го года выпуска...
          Мозес 1990-го...

          Сейчас те кто месяц стирал клавиатуру в пыль доказывая что Ловрен старый старик - будут петь диферамбы молодому только начинающему Мозесу....))))))
          andre_can
          andre_can
          09 октября в 13:41
            Anisovich
            Anisovich
            09 октября в 13:36
            Еще один хлам везут помогать Кокорию не играть за свиней.
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