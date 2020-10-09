Хацкевич: «Чувствую себя отлично»

Наставник «Ротора» рассказал о состоянии своего здоровья.

Чувствую себя отлично. Работаю в общей группе (смеется). В первую очередь мы рады, что сейчас у нас команда почти в полном составе. Да, Соломон вызван в сборную Грузии, но все остальные парни в строю. В распоряжении тренерского штаба 20 полевых футболистов. Мы продолжаем регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Тренировки проходят в двухразовом режиме. Наша задача — привести ребят в нужное функциональное состояние и подвести к матчу с «Тамбовом» в полной боевой готовности.