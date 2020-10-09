ГлавнаяНовости

Хацкевич: «Чувствую себя отлично»

09 октября 2020, 17:54

Наставник «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о состоянии своего здоровья.

Чувствую себя отлично. Работаю в общей группе (смеется). В первую очередь мы рады, что сейчас у нас команда почти в полном составе. Да, Соломон вызван в сборную Грузии, но все остальные парни в строю. В распоряжении тренерского штаба 20 полевых футболистов. Мы продолжаем регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Тренировки проходят в двухразовом режиме. Наша задача — привести ребят в нужное функциональное состояние и подвести к матчу с «Тамбовом» в полной боевой готовности.

Все новости
Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» против «Химок»
Вчера, 14:33 Комментарии12
ОфициальноЛысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами
15 октября Комментарии4
Результат теста Гильерме на коронавирус оказался отрицательным
13 октября Комментарии7
ОфициальноПовторный тест на коронавирус Рыбуса дал отрицательный результат
13 октября Комментарии7
Дивеев восстановился от травмы
13 октября Комментарии12
Газизов: «С Кокориным всё хорошо. Работает по своей программе»
12 октября Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 октября в 18:31
Всем здоровья и соблюдайте дистанцию! 😜🤪😝
shlomo
shlomo
09 октября в 18:09
Хорошо, что хорошо....вперед за победами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 17:56
Вот и славно!
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 17:55
ну и хорошо)) теперь побеждать)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100