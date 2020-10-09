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Беляев — о сборной России: «Здесь прекрасный коллектив»

09 октября 2020, 23:14

Защитник «Арсенана» Максим Беляев рассказал о вызове в сборную России.

Еще 7 октября мне позвонили из расположения сборной и сказали, что нужно приехать. Сделал все оперативно, добрался вчера вечером до Новогорска, сегодня утром сдал тест. Коллектив здесь прекрасный, очень рад здесь всех видеть.

Полноценно посмотреть матч против Швеции не получилось, так как был в дороге из Тулы в Новогорск. Но какие-то моменты видел. В целом сборная России провела хороший матч, разные сочетания были в линиях. Мне кажется, все кроме результата было на уровне.

Перед прошлым сбором действительно имел повреждение. Сейчас все отлично, функциональное состояние прекрасное. Полностью провел три последних матча. Так что все хорошо.

В Лиге Наций у нас очень крепкая и ровная группа. Все соперники очень достойные, показывают атакующий футбол. Но сентябрьские матчи показали, что мы можем не просто достойно играть, но и побеждать эти команды. То же самое нужно сделать и в предстоящих встречах с Турцией и Венгрией.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 октября в 06:15
Дежурные слова для усача.
Cat01
Cat01
09 октября в 23:45
Ждём результат!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 октября в 23:41
Побед и красивых матчей.
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 23:34
Прекрасному коллективу - победы с Турцией, Венгрией!
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