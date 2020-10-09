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Адуев: «В РПЛ много стыков и единоборств»

09 октября 2020, 21:01

Новобранец «Ахмата» Амир Адуев рад, что перебрался в грозненский клуб.

В РПЛ хороший уровень команд, я смотрю много игр по телевизору. Первое представление — футбол жесткий, много стыков и единоборств. Во Франции более техничный. Что касается нашей команды, у нас хорошие футболисты, уровень чувствуется. Ребята все мне помогают, огромное им спасибо. Сплоченный коллектив, это очень важно.

Уциев дает мне советы, подсказывает многие вещи, помогает. Очень ему благодарен. На тренировки езжу также с Ризваном на его машине. Мы пока не пользуемся автобусом. Как мне рассказали, в связи с санитарным регламентом рекомендовано ездить на тренировки небольшими группами на личном автотранспорте.

Талалаев сказал, что рассчитывает на меня, что буду постепенно получать игровую практику. В свою очередь моя задача хорошо тренироваться, быть готовым на сто процентов к каждой игре. Клуб следил за моей карьерой, сделал все возможное, чтобы я приехал домой и играл за родной «Ахмат». Я это все прекрасно осознаю, сделаю все, чтобы мной остались довольны.

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95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 02:26
И ещё, РПЛ беспонтовая лига!
ЮЗИК
ЮЗИК
09 октября в 21:54
Атлетичный футбол
Charlie Scene
Charlie Scene
09 октября в 21:42
И еще РПЛ - пешеходная лига!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 21:04
Без этого никак...
mihaluch
mihaluch
09 октября в 21:04
Это только так кажется.
shlomo
shlomo
09 октября в 21:03
Лучше заняться карате, на всякий случай...:)))
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