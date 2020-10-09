Газизов — о Соболеве: «Рад, что работаю с таким игроком»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил форварда сборной России Александра Кокорина после товарищеского матча сборных России и Швеции.

Я видел динамику, видел, что хотел главный тренер сборной. В таких матчах больше смотрят не на результат, а на другие аспекты. По крайней мере я их увидел. Чего ждать от следующих матчей? Мы должны всегда верить в Станислава Саламовича и наших ребят, у меня сомнений в сборной России и ее тренерском штабе нет никаких.

Соболев — молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком.