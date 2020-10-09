Газизов — о Соболеве: «Рад, что работаю с таким игроком»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил форварда сборной России Александра Кокорина после товарищеского матча сборных России и Швеции.
Я видел динамику, видел, что хотел главный тренер сборной. В таких матчах больше смотрят не на результат, а на другие аспекты. По крайней мере я их увидел. Чего ждать от следующих матчей? Мы должны всегда верить в Станислава Саламовича и наших ребят, у меня сомнений в сборной России и ее тренерском штабе нет никаких.
Соболев — молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком.
Много падает там, где с его габаритами надо толкаться. С мячом техники нет, ему не 13-14 лет ,она и не появится к сожалению. Уйдет Черчес и новый тренер ставить габаритного и не техничного, без скорости ,пацана не будет.
Много падает там, где с его габаритами надо толкаться. С мячом техники нет, ему не 13-14 лет ,она и не появится к сожалению. Уйдет Черчес и новый тренер ставить габаритного и не техничного, без скорости ,пацана не будет.
...но парень молодой...пусть совершенствуется....
...но парень молодой...пусть совершенствуется....
Давайте уже Мозеса объявляйте, народ ждёт!)
Давайте уже Мозеса объявляйте, народ ждёт!)