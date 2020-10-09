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Газизов — о Соболеве: «Рад, что работаю с таким игроком»

09 октября 2020, 18:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил форварда сборной России Александра Кокорина после товарищеского матча сборных России и Швеции.

Я видел динамику, видел, что хотел главный тренер сборной. В таких матчах больше смотрят не на результат, а на другие аспекты. По крайней мере я их увидел. Чего ждать от следующих матчей? Мы должны всегда верить в Станислава Саламовича и наших ребят, у меня сомнений в сборной России и ее тренерском штабе нет никаких.

Соболев — молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком.

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Все комментарии
ABir
ABir
09 октября в 21:43
Подсластил Соболев поражение сборной
Давайте думать
Давайте думать
09 октября в 21:11
Мон мнение? Испортился парень!!!
Много падает там, где с его габаритами надо толкаться. С мячом техники нет, ему не 13-14 лет ,она и не появится к сожалению. Уйдет Черчес и новый тренер ставить габаритного и не техничного, без скорости ,пацана не будет.
SHMEL
SHMEL
09 октября в 20:43
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 октября в 20:15, ред.
    До настоящих артистов ещё расти и расти...




    ...но парень молодой...пусть совершенствуется....
    112910415
    112910415
    09 октября в 20:02
    Пока всё штатно!
    alex074
    alex074
    09 октября в 19:50
    Ничего особенного в Соболеве нет...Просто очередного Спартака пытаются вытянуть.
    vm777
    vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    09 октября в 19:44
    Если бы он играл в зените, то его бы еще научили соперников хватать и толкать. Но если ты не в зените, то за это будут штрафные давать((
    makkie
    makkie
    09 октября в 19:30
    Газизов эти интервью из самолёта по пути в Рим раздает?
    Давайте уже Мозеса объявляйте, народ ждёт!)
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    09 октября в 19:17
    У старшего друга учился
    shlomo
    shlomo
    09 октября в 19:14
    Главное не перехвалить...:)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 октября в 19:05
    Работают то с парнем совсем другие люди, а господин Газизов тоже работает, но пока только языком.
    Zak11
    Zak11
    09 октября в 19:00, ред.
    Ну а кто не ныряет? Даже великий Роналду в своё время пользовался этим. Неймар к примеру тоже. Тут риск определенный. Либо карточку, либо судья купится.
    mihaluch
    mihaluch
    09 октября в 19:00
    По крайней мере Соболев кашу маслом не испортил.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    09 октября в 19:00
    Все мы Спартаковцы рады за Сашу. Так и дальше продолжай и за Спартак, и за Сборную.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 октября в 18:48
    Красиво нырять научили...
    beefs
    beefs
    09 октября в 18:47
    хвали, хвали, может что-нибудь перепадет...
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