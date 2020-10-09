Черчесов: «Футболисты старались, но тайм получился скомканным»

Наставник сборной России рассказал о поражении от команды Швеции (1:2) в товарищеском матче.

Естественно, не понравился результат, потому что мы нацеливались на другое. Понравилось, что мы с первых минут делали, что планировали, пытались подавить, прессинговать соперника, выигрывать мяч на чужой половине поля. Другое дело, что не смогли реализовать свое преимущество. Гол, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Не понравилось, что мы упустили игрока, который спокойно поразил наши ворота.

Ну и во втором тайме… Все-таки, когда замены происходят, любому игроку, опытному или молодому, надо время, чтобы войти в игру. Футболисты старались, но тайм получился скомканным, хотя мы оказывали давление. Не могу сказать, что создавали моменты, но давили, в конце концов забили. Хотя вышло не так, как хотелось.