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Черчесов: «Футболисты старались, но тайм получился скомканным»

09 октября 2020, 17:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о поражении от команды Швеции (1:2) в товарищеском матче.

Естественно, не понравился результат, потому что мы нацеливались на другое. Понравилось, что мы с первых минут делали, что планировали, пытались подавить, прессинговать соперника, выигрывать мяч на чужой половине поля. Другое дело, что не смогли реализовать свое преимущество. Гол, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Не понравилось, что мы упустили игрока, который спокойно поразил наши ворота.

Ну и во втором тайме… Все-таки, когда замены происходят, любому игроку, опытному или молодому, надо время, чтобы войти в игру. Футболисты старались, но тайм получился скомканным, хотя мы оказывали давление. Не могу сказать, что создавали моменты, но давили, в конце концов забили. Хотя вышло не так, как хотелось.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
10 октября в 04:58
Играли в принципе не плохо
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 19:52
Будем считать, что перестарались, поэтому и тайм оказался скомканным.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
09 октября в 18:44
Это хитрый ход такой от Уссатого. Запутать турков и мадьяров).
cska1948
cska1948
09 октября в 18:43
Черчесов: «Футболисты старались, но тайм получился скомканным»
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Скомканным тайм получился потому, что тренер делал не плановые замены, а ПОЖАРНЫЕ!
КЭТиК
КЭТиК
09 октября в 18:19
Эта пощёчина может отрезвит.
cska vperiod
cska vperiod
09 октября в 18:00
Джанае, кутя, кузя, черышев почему не быть скомканным.
mihaluch
mihaluch
09 октября в 18:00
Но это товарняк надо делать выводы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 октября в 17:50
А что могло понравиться в игре команды, где игроки совсем не понимали друг друга, где не было ни одной разумной комбинации , где уровень игры примерно середина ФНЛ. Разве только тем, что в основе 5 человек из Зенита? Но это не повод.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 октября в 17:48
Второй тайм вообще ужасным получился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября в 17:47
Тренер, который выдает такое бормотание после игры с немотивированным соперников, игравшим вторым составом, совершенно не годится для того, чтобы быть тренером сборной даже в конце пятого десятка рейтинга ФИФА. Для Гибралтара самое то, для России ни в коем случае.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 17:46
Игра сборной понравилась, несмотря на поражение. Прессинговали, неплохо атаковали, были моменты.
Ошибка защитника привела к голу, второй после рикошета.
Единственное пожелание- отстегнуть Кутепова. Это пародия на защитника...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 октября в 17:45
Без поражений нет побед. Удачи в будущем
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 17:20
сказал бы уж что ты так и задумал)))))))))))))))
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