Защитник «Ротора» — болельщикам: «Постараемся оправдать ваши надежды»

Защитник «Ротора» рад, что на данный момент является лидером в РПЛ по числу отборов мяча.

Круто! В первый раз слышу об этом. Обычно за статистикой не слежу. Я стараюсь играть жестко, но не грубо. Главное — не бояться и идти в каждый стык. Но отборы получаются далеко не всегда. Мне, как защитнику, нужно ещё прибавлять в этом.

Тренируемся в обычном режиме. В день бывает по две тренировки. Дорогие болельщики, приходите поддержать нас на игре с «Тамбовом»! Ваша поддержка для нас очень важна. Мы постараемся оправдать ваши надежды.