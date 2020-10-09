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Защитник «Ротора» — болельщикам: «Постараемся оправдать ваши надежды»

09 октября 2020, 18:01

Защитник «Ротора» Данил Степанов рад, что на данный момент является лидером в РПЛ по числу отборов мяча.

Круто! В первый раз слышу об этом. Обычно за статистикой не слежу. Я стараюсь играть жестко, но не грубо. Главное — не бояться и идти в каждый стык. Но отборы получаются далеко не всегда. Мне, как защитнику, нужно ещё прибавлять в этом.

Тренируемся в обычном режиме. В день бывает по две тренировки. Дорогие болельщики, приходите поддержать нас на игре с «Тамбовом»! Ваша поддержка для нас очень важна. Мы постараемся оправдать ваши надежды.

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alex074
alex074
09 октября в 20:10
"Ваши ожидания, Ваши проблемы"- некогда говорил один игрок с берегов Невы
VAN ARM
VAN ARM
09 октября в 18:47
если не в фнл не пойдёте по итогам то считай оправдали))
Q-J-G
Q-J-G
09 октября в 18:13
Постараться- это слишком много) надо просто оправдать.
sv_1969
sv_1969
09 октября в 18:08
Надо попобовать это сделать
mihaluch
mihaluch
09 октября в 18:04
Очень трудно будет.
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