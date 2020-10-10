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Гасперини: «Мою тактику называли ересью, теперь в Италии ей все пользуются»

10 октября 2020, 13:30

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о тактике своей команды и о ее успешном применении в Серии А.

Я уже был близок к работе в «Аталанте» в 2011 году, но в тот год принял предложение «Интера». Использование защиты из трех человек считалось ересью, но теперь «Интер», «Рома», «Ювентус» и «Лацио» именно так и играют. Я считаю, что это лучший способ строить игру задней линии, и результаты доказывают мою правоту.

Я должен поблагодарить игроков за то, что они приняли мой стиль футбола. У нас отличная игра, иначе мы не забили бы 98 голов [в прошлом сезоне].

Моя идея футбола заключается в том, чтобы вовлечь всех, и мы много тренируемся с мячом, это главный фактор.

Также недавно Гасперини рассказал, когда Алексей Миранчук сможет дебютировать за «Аталанту».

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Ozabot
Ozabot
10 октября в 19:52
Хорошо забытая старая тактика времен великих голландцев. Как раз итальянцы ее и уничтожили, начав фокусироваться на обороне. Тренды меняются. Скоро и эту тактику сменит другая.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 октября в 15:53
Джан Пьеро не смог отказать себе в заслуженном удовольствии сплясать тарантеллу на костях своих критиканов.
ДАША Д
ДАША Д
10 октября в 14:22
У Аталанты сейчас всё в порядке.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 13:46, ред.
Если провести аналогию с искусством, то очень многое из классической музыки и шедевров, которые "создавали" композиторы, художники, при их жизни не пользовались популярностью, а только после смерти, были признаны шедеврами мирового масштаба... И тот же, Джек Лондон, который писал и предлагал свои высокохудожественные произведения, получал их обратно, с критическими замечаниями, и ответом: не надо, не подходит, не нуждаемся...
Когда наконец-то опубликовали, и читатель оценил по заслугам, все его произведения, которые получали критические замечания и отказ в том, чтобы были напечатаны, вдруг стали шедеврами мирового масштаба...

Так что, всему своё время, и иногда и "ересь" со временем становится шедевром, ценной, востребованной и популярной. И только время расставит всё по своим местам...
Leha-ha50
Leha-ha50
10 октября в 13:44
В данном случае есть повод себя похвалить, команда играет очень привлекательно.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 13:36
прям не признанный гений))))
mihaluch
mihaluch
10 октября в 13:35
Очень привлекательная тактика.
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