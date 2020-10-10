Гасперини: «Мою тактику называли ересью, теперь в Италии ей все пользуются»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о тактике своей команды и о ее успешном применении в Серии А.
Я уже был близок к работе в «Аталанте» в 2011 году, но в тот год принял предложение «Интера». Использование защиты из трех человек считалось ересью, но теперь «Интер», «Рома», «Ювентус» и «Лацио» именно так и играют. Я считаю, что это лучший способ строить игру задней линии, и результаты доказывают мою правоту.
Я должен поблагодарить игроков за то, что они приняли мой стиль футбола. У нас отличная игра, иначе мы не забили бы 98 голов [в прошлом сезоне].
Моя идея футбола заключается в том, чтобы вовлечь всех, и мы много тренируемся с мячом, это главный фактор.
Также недавно Гасперини рассказал, когда Алексей Миранчук сможет дебютировать за «Аталанту».
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Когда наконец-то опубликовали, и читатель оценил по заслугам, все его произведения, которые получали критические замечания и отказ в том, чтобы были напечатаны, вдруг стали шедеврами мирового масштаба...
Так что, всему своё время, и иногда и "ересь" со временем становится шедевром, ценной, востребованной и популярной. И только время расставит всё по своим местам...