Гасперини: «Мою тактику называли ересью, теперь в Италии ей все пользуются»

Главный тренер «Аталанты» поделился мнением о тактике своей команды и о ее успешном применении в Серии А.

Я уже был близок к работе в «Аталанте» в 2011 году, но в тот год принял предложение «Интера». Использование защиты из трех человек считалось ересью, но теперь «Интер», «Рома», «Ювентус» и «Лацио» именно так и играют. Я считаю, что это лучший способ строить игру задней линии, и результаты доказывают мою правоту.

Я должен поблагодарить игроков за то, что они приняли мой стиль футбола. У нас отличная игра, иначе мы не забили бы 98 голов [в прошлом сезоне].

Моя идея футбола заключается в том, чтобы вовлечь всех, и мы много тренируемся с мячом, это главный фактор.