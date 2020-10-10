ГлавнаяНовости

Эрнандес: «Отдам все силы, чтобы Хакими не был успешен на моем фланге»

10 октября 2020, 13:10
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан19:00 Не начался

Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился мнением об игре команды в новом сезоне, а также коснулся скорого матча против «Интера» в Серии А.

Мы чувствуем себя гораздо более расслабленными. Хотим просто продолжить то, что мы делали до сих пор.

Мы можем победить «Интер». У нас отличная команда и настоящий командный дух, болельщики стоят за нами, так что у нас есть все, что нужно. Я играл с Ашрафом Хакими в «Реале», так что я знаю, на что он способен. Я отдам все силы, чтобы он не был успешен на моем фланге. Я знаю, как это важно.

Недавно своим мнением об игре Тео поделился главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

Все новости
Тухель: «Неймар обязательно сыграет с „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 07:45 Комментарии0
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии10
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии4
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
10 октября в 17:34
когда-то это Дерби гремело по Европе )) в моей юности это дерби уступало по вывеске лишь Эль Класико...
Ozabot
Ozabot
10 октября в 14:14
Для нас самая большая проблема это Лукаку, как ни странно. У «Милана» нет защитников, чтобы блокировать таких громоздких великанов. Романьоли с Кьером как виноградинки висят на нем. Только Кессье с ним может справиться и его прогресс налицо. Дерби должен получиться интересным.
Q-J-G
Q-J-G
10 октября в 13:15
Надо постараться и отдать...Но немного всё-таки, оставить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100