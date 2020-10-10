Эрнандес: «Отдам все силы, чтобы Хакими не был успешен на моем фланге»

Защитник «Милана» поделился мнением об игре команды в новом сезоне, а также коснулся скорого матча против «Интера» в Серии А.

Мы чувствуем себя гораздо более расслабленными. Хотим просто продолжить то, что мы делали до сих пор.

Мы можем победить «Интер». У нас отличная команда и настоящий командный дух, болельщики стоят за нами, так что у нас есть все, что нужно. Я играл с Ашрафом Хакими в «Реале», так что я знаю, на что он способен. Я отдам все силы, чтобы он не был успешен на моем фланге. Я знаю, как это важно.