Черданцев — о Мозесе: «Странный трансфер „Спартака“. Он никак не защитник»

Комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».
Мозес последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в «Челси» в схеме 3-4-3.
Но уже в «Интере» Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер.
Для наглядности вот картинка 3-4-3 с Мозесом. Да, известно, что Тедеско фанат Конте. У него такая же схема. Но посмотрите, какой здесь центр поля! Два зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал все, когда он не возвращался в оборону.
Для наглядности вот картинка 3-4-3 с Мозесом. Да, известно, что Тедеско фанат Конте. У него такая же схема. Но посмотрите какой здесь центр поля! Два просто зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал всё, когда он не возвращался в оборону. https://t.co/FHFW9PD1BO pic.twitter.com/T5dV0tISzX— Cherdantsev (@cherdantsev) October 10, 2020
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Ну таких зверей у нас нет.
Зато есть Зобнин и Крал - тоже неплохие ребята. Вот и посмотрим на их игру в центре поля, и кто за кем будет подчищать.
И не нужно сравнивать игру в АПЛ и Серии А с уровнем РПЛ - это небо и земля, особенно АПЛ.
Что подтверждает судьба уезжающих от нас "звёзд": Мусы, Красича, Жиркова, Павлюченко, Билялетдинова и прочих Ньяссов.
______________________________
Ну таких зверей у нас нет.
Зато есть Зобнин и Крал - тоже неплохие ребята. Вот и посмотрим на их игру в центре поля, и кто за кем будет подчищать.
И не нужно сравнивать игру в АПЛ и Серии А с уровнем РПЛ - это небо и земля, особенно АПЛ.
Что подтверждает судьба уезжающих от нас "звёзд": Мусы, Красича, Жиркова, Павлюченко, Билялетдинова и прочих Ньяссов.