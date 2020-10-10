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Черданцев — о Мозесе: «Странный трансфер „Спартака“. Он никак не защитник»

10 октября 2020, 12:51

Комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Челси» Виктора Мозеса в «Спартак».

Мозес последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в «Челси» в схеме 3-4-3.

Но уже в «Интере» Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер.

Для наглядности вот картинка 3-4-3 с Мозесом. Да, известно, что Тедеско фанат Конте. У него такая же схема. Но посмотрите, какой здесь центр поля! Два зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал все, когда он не возвращался в оборону.

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Все комментарии
За Путина
За Путина ответ makkie (раскрыть)
10 октября в 22:22
Все упомянутые на 1000% выше классом зобы и кральки
Заполярный
Заполярный
10 октября в 20:01
Странный человек на матч тв, он ни как не коментатор.
112910415
112910415
10 октября в 19:10
выводы сделаем, посмотрев !
zzz-
zzz-
10 октября в 16:27
а то наши хавы всегда успевали в оборону..)
Dinamo
Dinamo ответ ZaZizu (раскрыть)
10 октября в 14:57
Всё верно. Отличный трансфер для Спартака будет, если состоится.
xiz
xiz
10 октября в 14:39
ну вообще то Матич подчищал в основном за Алонсо а не за Мозесем, Витек редко не успевал он был везде
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 13:49
Мозес будет бегать в нападение, защитника как не было, так и не будет.
С Заремой не консультирлвались...
ZaZizu
ZaZizu
10 октября в 13:45
Странные у черданцева аналогии:а Спартаку что,против Ливера,сити и Челси в нашем чемпионате играть? Всё более чем логично: пашущий бровку техничный Мозес и Рома,страхующий его в случае чего + правый цз....Что не так?
МапС
МапС
10 октября в 13:37
В картинке 3-х футболистов не хватает.
mihaluch
mihaluch
10 октября в 13:19
В Спартаке много чего странного.
makkie
makkie
10 октября в 13:15
Два зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал все, когда он не возвращался в оборону.
______________________________

Ну таких зверей у нас нет.
Зато есть Зобнин и Крал - тоже неплохие ребята. Вот и посмотрим на их игру в центре поля, и кто за кем будет подчищать.

И не нужно сравнивать игру в АПЛ и Серии А с уровнем РПЛ - это небо и земля, особенно АПЛ.
Что подтверждает судьба уезжающих от нас "звёзд": Мусы, Красича, Жиркова, Павлюченко, Билялетдинова и прочих Ньяссов.
shlomo
shlomo
10 октября в 13:10
Какой эксперт, такой и игрок
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 13:04
не переживай ))ты такой же комментатор и эксперт)))))))))))
beloff
beloff
10 октября в 13:03
А в этой схеме не смущает позиция Алонсо? Чердак верой и правдой отрабатывает бабки газпрЁм тв, нужно больше нытья. Уровень таких игроков не сравним с нашим чемпионатом.
Faustello
Faustello
10 октября в 12:57, ред.
Жду спартача Little Caprice! который снова нам поведает что недоумения по Мозесу, это фейковый троллинг, ибо только он и Тедеско искали все это время бровочника, а все остальные которые думали про правого защитника делитанты и Калуцкие)))
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