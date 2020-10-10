Черданцев — о Мозесе: «Странный трансфер „Спартака“. Он никак не защитник»

Комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Челси» в «Спартак».

Мозес последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в «Челси» в схеме 3-4-3.

Но уже в «Интере» Конте правом выкупа не воспользовался. Что характерно. Мозес никак не защитник. Вообще. Крайний атакующий хав. С Канте в центре. Странный трансфер.

Для наглядности вот картинка 3-4-3 с Мозесом. Да, известно, что Тедеско фанат Конте. У него такая же схема. Но посмотрите, какой здесь центр поля! Два зверя: Матич и Канте, который за Мозесом подчищал все, когда он не возвращался в оборону.