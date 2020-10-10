«Ужас, нет слов». Мостовой — о смерти бывшего игрока «Спартака» Кулькова

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России .

Ужас… Я только открыл интернет и сразу эта новость… Нет слов…

Мы вместе попали в «Красную Пресню» в один год. Вася немного постарше меня, мне, по-моему, было неполных 17 лет, а ему 19. Потом были вместе в «Спартаке». Мы сразу стали друзьями, много времени проводили вместе. Нас связало многое: первый наш зарубежный контракт, мы также были вместе в «Бенфике» и в сборной. Многое было. К сожалению, потом пути разошлись, я уехал во Францию, потом в Испанию, стали редко видеться.

Я знал о его болезни, думаю, многие знали. Васька всегда был такой тихий, добрый. Мы его так и звали «тихий-добрый». Иногда был застенчивым, но по тем временам все были такие, я тоже. Жизнь была совершенно другая, никто не выпендривался. Этим, наверное, и отличались футболисты того поколения. Васька никогда нигде не поднимет голос. В футбольном плане отличный защитник и полузащитник. Он мог играть на многих позициях за счет своих качеств, универсал такой. Единственное — в нападении не мог играть: мы всегда смеялись над ним в шутку. И Вася тоже это воспринимал с улыбкой.