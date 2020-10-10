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«Ужас, нет слов». Мостовой — о смерти бывшего игрока «Спартака» Кулькова

10 октября 2020, 12:40

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями после известия о смерти бывшего игрока красно-белых и сборной России Василия Кулькова.

Ужас… Я только открыл интернет и сразу эта новость… Нет слов…

Мы вместе попали в «Красную Пресню» в один год. Вася немного постарше меня, мне, по-моему, было неполных 17 лет, а ему 19. Потом были вместе в «Спартаке». Мы сразу стали друзьями, много времени проводили вместе. Нас связало многое: первый наш зарубежный контракт, мы также были вместе в «Бенфике» и в сборной. Многое было. К сожалению, потом пути разошлись, я уехал во Францию, потом в Испанию, стали редко видеться.

Я знал о его болезни, думаю, многие знали. Васька всегда был такой тихий, добрый. Мы его так и звали «тихий-добрый». Иногда был застенчивым, но по тем временам все были такие, я тоже. Жизнь была совершенно другая, никто не выпендривался. Этим, наверное, и отличались футболисты того поколения. Васька никогда нигде не поднимет голос. В футбольном плане отличный защитник и полузащитник. Он мог играть на многих позициях за счет своих качеств, универсал такой. Единственное — в нападении не мог играть: мы всегда смеялись над ним в шутку. И Вася тоже это воспринимал с улыбкой.

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протон1
протон1
10 октября в 19:35
да уж. нечего сказать . жалко
112910415
112910415
10 октября в 19:05
очень понимаю Мостового, да и как не понять
David Young
David Young
10 октября в 12:43
Многие люди уходят довольно рано или очень рано, и трагическим образом, к сожалению.
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