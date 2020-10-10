Тикнизян о победе в матче с Эстонией: «Мы обязаны побеждать в таких матчах»

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России поделился впечатлениями от победы в матче отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).

Впечатления самые лучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда хорошо действовала. Думаю, мы выполнили тренерскую установку. Но будем честны, мы — Россия, команда из страны, где живёт 150 миллионов человек. Мы обязаны выходить в таких матчах и побеждать. Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Это очень приятно.

Если ты профессиональный футболист, тебя не должно волновать, удобна ли позиция. Ты обязан выходить и выполнять тренерскую установку. Мне сказали, что делать. Услышал требования, старался их выполнять, а мои действия будет оценивать тренерский штаб.