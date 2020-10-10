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Тикнизян о победе в матче с Эстонией: «Мы обязаны побеждать в таких матчах»

10 октября 2020, 12:27
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)4 : 0Логотип футбольный клуб Эстония (до 21)Эстония (до 21)Матч завершен

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в матче отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0).

Впечатления самые лучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда хорошо действовала. Думаю, мы выполнили тренерскую установку. Но будем честны, мы — Россия, команда из страны, где живёт 150 миллионов человек. Мы обязаны выходить в таких матчах и побеждать. Сейчас все мысли только о следующем сопернике, о сборной Латвии. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Это очень приятно.

Если ты профессиональный футболист, тебя не должно волновать, удобна ли позиция. Ты обязан выходить и выполнять тренерскую установку. Мне сказали, что делать. Услышал требования, старался их выполнять, а мои действия будет оценивать тренерский штаб.

Не хочу никого выделять. На поле вышла команда, единое целое. Не важно, какой клуб кто представлял — «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА. Мы одна команда. Забываем клубные амбиции. У нас одна цель, одни мысли. Делаем все возможное, чтобы выйти на Евро, где будем защищать честь страны.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
10 октября в 16:16
Правильно мыслит Наир. Должен дорасти до основной сборной.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 13:26
должны ))но не всегда побеждаете))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 октября в 13:23
Не в таких,а во всех!
ermak6848
ermak6848
10 октября в 12:52
Игра , читай с " пту-шниками " - просто обязывает выигрывать такие матчи..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 12:49
В общем то все по делу. Такие сборные из маленьких стран нужно обыгрывать не напрягаясь. В этом году шансы как никогда велики. Главное, не расслабляться...
drug01
drug01
10 октября в 12:42
Состав хороший но все игры впереди
beefs
beefs
10 октября в 12:37
У такого соперника ещё бы не выигрывать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 12:28
И не поспоришь...
sv_1969
sv_1969
10 октября в 12:28
Но не должны
ДСА
ДСА
10 октября в 12:28
Уж очень слабый соперник.
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