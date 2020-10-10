«Арсенал» хочет продать Озила в МЛС

«Арсенал» намерен расстаться с полузащитником Месутом Озилом.
Как сообщается, «канониры» хотят расторгнуть контракт с немцем. Лондонский клуб не желает платить Озилу зарплату в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Однако хавбек хочет получить за расторжение соглашения 13 млн фунтов, которые полагаются ему по договору за этот сезон.
После нескольких неудачных попыток разорвать контракт с немцем «Арсенал» надеется продать своего футболиста в клуб из МЛС. Трансферное окно в американской лиге открыто до 29 октября, что делает этот переход вероятным.