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«Арсенал» хочет продать Озила в МЛС

10 октября 2020, 19:26

«Арсенал» намерен расстаться с полузащитником Месутом Озилом.

Как сообщается, «канониры» хотят расторгнуть контракт с немцем. Лондонский клуб не желает платить Озилу зарплату в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Однако хавбек хочет получить за расторжение соглашения 13 млн фунтов, которые полагаются ему по договору за этот сезон.

После нескольких неудачных попыток разорвать контракт с немцем «Арсенал» надеется продать своего футболиста в клуб из МЛС. Трансферное окно в американской лиге открыто до 29 октября, что делает этот переход вероятным.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
11 октября в 08:09
Зениту предложите, у Миллера халявных казённых денег немерено, они с удовольствием возьмут, для третьего состава.
Твой Арсен
Твой Арсен
11 октября в 02:47
Его надо гнать. Парень только бабки считает. Уже заработал и детям и внукам. Мог бы для приличия поиграть. Отправить в запас и дать указание персоналу не пускать его в расположение клуба, на базу, вообще всюду. Пусть тренируется за свои деньги в тренажерках. Вообще лентяй. Было бы правильно приложить руку к тому, чтобы он растерял форму и вообще уже больше нигде не заиграл. Но если у него ещё большой срок по контракту, тогда конечно в плохой форме его мало шансов продать. Вообще тех, кто такие деньги ему прописал, надо заставить полы мыть годик.
Брулин
Брулин
10 октября в 20:35
Контракты- очень юридически нынче грамотно составлены.. поэтому, думаю, у Арсенала не много шансов понизить отступные... а именно- «разрывные»
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 19:42
Давно надо было от него избавляться
youtomee
youtomee
10 октября в 19:36
да нихрена он никуда не уйдет, выжмет все по максимум в Арсенале и только потом отправится дальше, но я надеюсь ему больше никто 350 в неделю не предложит уже
beefs
beefs
10 октября в 19:27
это коммерческие разборки...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
10 октября в 19:27
За хорошие деньги продадут
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