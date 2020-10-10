«Арсенал» хочет продать Озила в МЛС

1602347210

10 октября 2020, 19:26

«Арсенал» намерен расстаться с полузащитником .

Как сообщается, «канониры» хотят расторгнуть контракт с немцем. Лондонский клуб не желает платить Озилу зарплату в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю. Однако хавбек хочет получить за расторжение соглашения 13 млн фунтов, которые полагаются ему по договору за этот сезон.