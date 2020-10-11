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Гендир «Крыльев»: «Футбол в стране погибнет без бюджетных денег»

11 октября 2020, 10:27

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о финансировании клуба.

Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ. «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы «на выход».

Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
11 октября в 19:53
Наивные люди. Можно подумать, что если не будет футбола, то чиновники не найдут, где распиливать бюджет. Строительство дорог, больниц, т.н. оздоровительных парков. Да, мало ли чего. При нынешней жизни народу, как никогда требуется отдушина, т.е зрелищ. Сколько болельщиков страдают из-за того, что в городе нет футбольной команды. Пример Галицкого это приятное исключение. В основном все средства бизнес старается вложить в недвижимость за границейй, т.к. не дверяет нынешней системе власти. Поэтому я, хоть и с сожалением, но за бюджетный футбол. Иначе не будет никакого.
AlVi77
AlVi77
11 октября в 19:19
Без бюджетных денег не будет вечных распиловов денег. Губернаторы, министры спорта субъектов, директора и агенты при клубах соснуть уже не смогут. Класс игроков скорее всего упадет, не будет крутых легионеров, но кто останется, тот будет играть, именно играть. В союзе полно команд было, где играли в футбол после основной работы. А господин Калокуцкий (типичное окончание фамилии для директора) кроме клуба второй лиги и талантливо разваленного Сатурна где - нибудь засветился?
nikoladolgov
nikoladolgov
11 октября в 19:01
Вор вора видит издалека !
zooveterinar
zooveterinar
11 октября в 18:27
Какие нахрен бюджетные бабки!!! Уже один сидит неплохо на бюджетных ЗЕНИТ!!!! Зарабатывайте сами, как в англии , понятно сильно не наворуеш,не респектабельный закрываете нахрен,нет средств продавайте, воспитуйте молодеж, если есть дюсша конечно!!!
Garrincha58
Garrincha58 ответ Twisted (раскрыть)
11 октября в 18:05
не станет там всё схвачено на века
Garrincha58
Garrincha58 ответ Groove000 (раскрыть)
11 октября в 18:02
но это там на верху кому то не выгодно поэтому будет как было или ещё круче
Garrincha58
Garrincha58 ответ Бубнин (раскрыть)
11 октября в 18:01, ред.
Зенит то и не погибнет он выкрутится за счёт стадиона и посещения зрителей они хоть и плохо играют, а питерцы постоянно заполняют чашу на 45-50 тыс. человек поэтому им денег хватит а вот Локо или ЦСКА с Динамо точно загнутся потому что на них почти никто не ходит в Москве давно зажрались футбол только смотрят когда Спартак -ЦСКА а остальные матчи им по боку
Garrincha58
Garrincha58
11 октября в 17:57
футбол погибнет? а пенсионеры и дети сироты давно уже гибнут или почти на грани выживания это никого не интересует главное чтобы Черчесов или Дзюба получали по 3-4 ляма зелени, а то они погибнут
aventure61
aventure61
11 октября в 17:42
давно пора перестать финансировать это убожество. пусть пропадают эти все побирушки.берите пример с галицкого,а не с миллера с газпромом..
Twisted
Twisted
11 октября в 17:08
Рано или поздно это в любом случае произойдет и футбол у нас станет на первых порах после этого считай любительским и дворовым зато настоящим и без всей этой гнили и фальши
pomor45
pomor45
11 октября в 14:01
Погибнут расхитители бюджета, а футбол начнёт оздоравливаться, выживет, освободится от паразитов и предстанет в новом лучшем качестве.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 октября в 13:02
Пока в футболе присутствуют бюджетные деньги, в стране не будет футбола, уверен в этом.Бюджетные деньги это повод для воровства , распилов и коррупции.
nikoladolgov
nikoladolgov
11 октября в 12:35
Без бюджетных денег, отмытых через команды РФПЛ в первую очередь разбегутся всякие губернаторы и меры, футбольные жучки , агенты и прочая околофутбольная 32а, а футбол только очиститься от всяких Кокориных и Дзюбей !
Бубнин
Бубнин
11 октября в 12:12
Первым погибнет "Зенит"!
Gahi
Gahi
11 октября в 11:50
Главное нужно понять каждому руководителю команд что рано или поздно нужно будет отказаться от бюджетного финансирования. Деньги должны быть направлены на социальные нужды которых всегда не хватает для этих целей. А уже сейчас обязаны думать и находить возможности каким образом можно будет пополнить клубный бюджет, частные инвестиции или полностью передать в частное владения, хотя бы вести работу на примере Краснодара. Да для этого нужно приложить немало усилий чтобы достичь этого и людей которые готовы вложить свои деньги. Через какое-то время могут сказать что город или область не может выделить бюджетные деньги на поддержку футбольного клуба. И что потом? мы все знаем что за этим последует. Пока есть время нужно подготовиться к тому чтобы сохранить команду от банкротства. Удачи
WARchyn
WARchyn
11 октября в 11:48
такие воры и коррупционеры как он убивают футбол
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 11:45
да))наш настолько слаб и самобытен что точно погибнет))) но это наверное к лучшему))) пора перестать жрать гос.деньги и получать то что заработали))))
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
11 октября в 11:30
Осваивать вам нечего будет просто
Groove000
Groove000
11 октября в 11:26
Нет, бюджетные деньги нужно полностью исключать из доходов футбольных клубов. Пусть живут за счет:
1. Продаж билетов
2. Продаж прав на телетрансляции
3. Денег от коммерческих спонсоров

И все будут довольны
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 октября в 11:15
По бюджетным деньгам - бюджетные зарплаты и расходы... Нижние лиги и любительские турниры...
Бюджетным клубам, в угоду амбициям городского или регионального руководства, не надо пробовать тягаться с другими клубами... Очень затратная имитация соперничества...
galem72
galem72
11 октября в 11:12
Жалкий холуй и лицемер! Он ставит какой-то клуб важнее населения, которое его кормит и ничего не получает взамен.
DEIVID 2
DEIVID 2
11 октября в 11:10
А не... было раздувать зарплаты в нашем чемпионате.
Брулин
Брулин
11 октября в 11:08
Что мертво, умереть не может
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 11:04
Опять бабло!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
11 октября в 11:04
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    11 октября в 10:56
    Финансирование футбольных клубов из регионального бюджета - одна из лучших рабочих схем вывода денег в карманы чиновников, что порождает утверждения подобных чинуш о необходимости регионального бюджетного финансирования футбольных клубов. А на выходе имеем команды-лифты, типа к сожалению КС и Ротора, где футбол стоит далеко не на первом месте.
    Террпсихора
    Террпсихора
    11 октября в 10:35
    Мда, у одних бюджетные деньги убивают футбол, а у других наоборот. Так и живем.
    Faustello
    Faustello
    11 октября в 10:34
    Знаем знаем КС и Ротор доказывают на деле зачем нужен бюджет, только слово футбол тут явно лишнее!
    mihaluch
    mihaluch
    11 октября в 10:30
    Бюджет должен идти на дело.
    coceds
    coceds
    11 октября в 10:29
    то, что мертво, умереть не может
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