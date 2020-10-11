Гендир «Крыльев»: «Футбол в стране погибнет без бюджетных денег»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о финансировании клуба.

Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ . «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы «на выход».

Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась.