Гендир «Крыльев»: «Футбол в стране погибнет без бюджетных денег»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о финансировании клуба.
Уровень зарплат в клубе сопоставим с тем, что существует сейчас во второй восьмерке РПЛ. «Крылья» сейчас получают 600 миллионов рублей внебюджетными доходами. Это коммерческая деятельность, трансферы «на выход».
Мы бюджетный клуб по определению. Говорят, что надо исключить бюджетные деньги из футбола. Ну и что — убьем футбол. Согласен, что надо лимитировать и стремиться к тому, чтобы доля рыночного финансирования увеличивалась.