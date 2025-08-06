Игроки «Барселоны» шокированы действиями вратаря тер Штегена

Игроки «Барселоны» были поражены, узнав, что голкипер Марк-Андре тер Штеген отказался подписывать медицинское заключение для передачи в Медицинский комитет Ла Лиги.
В результате таких действий немецкий вратарь может столкнуться со штрафом, а в худшем случае — его контракт может быть расторгнут. Клуб уже решил начать дисциплинарное разбирательство.
Ранее сообщалось, что голкипер отказывается подписывать документ о своей травме, который «сине-гранатовые» планируют представить в комиссию Ла Лиги. Команда стремится подтвердить, что восстановление немецкого игрока займет четыре месяца, что позволило бы зарегистрировать Хоана Гарсию.
Но Лапорта, если он не дурак и не поведется на эти провокации, может просто усадить страптивого немца в глубокий запас, полностью лишив его игровой практики, после чего его уже не один более или менее серьезный клуб не возьмёт. И в таком случае бунтарю придется уже через полгодика самому просить о трансфере, так как три года на лавке окончательно и бесповоротно похоронит карьеру немца.
