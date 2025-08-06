Soccer.ru
Игроки «Барселоны» шокированы действиями вратаря тер Штегена

вчера, 08:32

Игроки «Барселоны» были поражены, узнав, что голкипер Марк-Андре тер Штеген отказался подписывать медицинское заключение для передачи в Медицинский комитет Ла Лиги.

В результате таких действий немецкий вратарь может столкнуться со штрафом, а в худшем случае — его контракт может быть расторгнут. Клуб уже решил начать дисциплинарное разбирательство.

Ранее сообщалось, что голкипер отказывается подписывать документ о своей травме, который «сине-гранатовые» планируют представить в комиссию Ла Лиги. Команда стремится подтвердить, что восстановление немецкого игрока займет четыре месяца, что позволило бы зарегистрировать Хоана Гарсию.

заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 21:24
Браво отличный кипер, Хосеп его в Сити подтянул, но в АПЛе клоунада не прошла,поэтому быстро отправили восвояси
Bombon
Bombon ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:56
Ему и этот год карьеру похоронит. В дубль перевести, может и мимо ЧМ пролететь. Тем более Нойер готов вернуться. Тер Штеген весьма посредственный вратарь. За всю карьеру два хороших сезона. И один из них играл только в ЛЧ. Выжил из команды Браво, который тогда был точно не хуже. Вечный нытик и скандалист.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:27
Мотю в Барсу!
Алиk
Алиk
вчера в 12:52
С барсой даже цирк не надо и правильно делает тер штеген
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 12:09
Ну, прямо таки шокированы..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:37
Он же после операций....
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 10:07
Так просто не регать тер штегина. А зарегистрировать гарсию. 🤔
Incredulous
Incredulous ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:41
Разорвать контракт - это выплатить всю неустойку по зарплате до конца действующего контракта. Скорее всего тер Штеген, поняв, что в Барселоне у него карьера уже закончилась, именно таких действий и ожидает от руководства сине-гранатовых. И подобными выходками провоцирует Лапорту на разрыв контракта в одностороннем порядке. Что сделает немца свободным агентом с зарплатой на руках на три года вперёд. И позволит спокойно подписаться в другой клуб, и получать еще одну зарплату уже по новому контракту. Это был бы идеальный вариант для тер Штегена.

Но Лапорта, если он не дурак и не поведется на эти провокации, может просто усадить страптивого немца в глубокий запас, полностью лишив его игровой практики, после чего его уже не один более или менее серьезный клуб не возьмёт. И в таком случае бунтарю придется уже через полгодика самому просить о трансфере, так как три года на лавке окончательно и бесповоротно похоронит карьеру немца.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:30
Перес его купил)
Вещий
Вещий
вчера в 09:27
Похоже что Барса с ним распрощается....
112910415
112910415
вчера в 09:27
Похоже, голкипер допустил результативную ошибку!
jRest
jRest
вчера в 09:26
Если ты не можешь на поле конкурировать, то это только твои проблемы. Больше старайся, тренируйся. А так получается вцепился во вратарское место всеми правдами и неправдами. Что было бы допустимо в индивидуальном виде спорта не пройдёт в командном. Такими поступками просто подпишет себе приговор на выгон из команды.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:20
Хватит носиться с ним, как с писаной торбой. Барселона долгое время делала вид, что с Тер Штегеном нет никаких проблем, вот так он отплатил... Он бы ещё с плакатом вышел на городскую площадь. С этим человеком нужно провести беседу, а если не поймёт, поступить жёстко — разорвать контракт. Пусть ищет себе другую работу.
Брулин
Брулин
вчера в 09:19
здесь речь про другое - подписывается не заключение о травме, а согласие на передачу информации о травме
7u6zsqzgvsvn
7u6zsqzgvsvn
вчера в 09:11
Лучше бы искал себе новый клуб
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:09
Тёрка Штеген решил идти на принцип... Как бы себе хуже не сделал
a3adcfr6b6ar
a3adcfr6b6ar
вчера в 08:57
Не понятно только, на что он надеется.
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:45
Это называется здоровая конкуренция...
