Игроки «Барселоны» шокированы действиями вратаря тер Штегена

1754458347

вчера, 08:32

Игроки «Барселоны» были поражены, узнав, что голкипер отказался подписывать медицинское заключение для передачи в Медицинский комитет Ла Лиги.

В результате таких действий немецкий вратарь может столкнуться со штрафом, а в худшем случае — его контракт может быть расторгнут. Клуб уже решил начать дисциплинарное разбирательство.

Ранее сообщалось, что голкипер отказывается подписывать документ о своей травме, который «сине-гранатовые» планируют представить в комиссию Ла Лиги. Команда стремится подтвердить, что восстановление немецкого игрока займет четыре месяца, что позволило бы зарегистрировать .