Никифоров: «Караваев должен заменить Фернандеса в матче с турками»

Бывший футболист сборной России считает, что защитник Вячеслав Караваев должен заменить Марио Фернандеса в матче Лиги Наций против команды Турции.

Фернандес не примет участия в матче с турками из-за сомнительного теста на коронавирус.

Есть Караваев, он универсал, играющий слева и справа, и наверняка он сыграет на правой позиции. Фернандес приносит большую пользу команде, но проблем с его отсутствием не возникнет. А левую зону есть кому закрыть: Жирковым, другими игроками.

Хорошо, что есть игроки такого плана, как Караваев, есть в командах, которые могут решить такую проблему.