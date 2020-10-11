ГлавнаяНовости

Никифоров: «Караваев должен заменить Фернандеса в матче с турками»

11 октября 2020, 10:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Юрий Никифоров считает, что защитник Вячеслав Караваев должен заменить Марио Фернандеса в матче Лиги Наций против команды Турции.

Фернандес не примет участия в матче с турками из-за сомнительного теста на коронавирус.

Есть Караваев, он универсал, играющий слева и справа, и наверняка он сыграет на правой позиции. Фернандес приносит большую пользу команде, но проблем с его отсутствием не возникнет. А левую зону есть кому закрыть: Жирковым, другими игроками.

Хорошо, что есть игроки такого плана, как Караваев, есть в командах, которые могут решить такую проблему.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Сербин
Евгений Сербин
11 октября в 12:09
Фернандес-вечная проблема в жизни Караваева, сначала в ЦСКА возможности не давал усомниться в своём мастерстве а теперь и в сборной застолбил место, пусть хоть сейчас поиграет, парень.
BDA8181
BDA8181
11 октября в 11:12
Как же так,не давно тут многие орали что из Зенита игроки плохие))) Нужно в сборную вызывать из Спартака ,ну и на помощь им из Химок)) Так что дерзайте)))
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 10:52
Неравноценная замена...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 10:23
Скорее всего это слухи...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100