В Аргентине подтвердили возможность проведения матча со сборной России

вчера, 08:56

В Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) подтвердили возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Однако AFA уточнила, что на данный момент точные даты проведения встречи пока не определены.

Возможность проведения матча со сборной России действительно рассматривается, однако на текущий момент конкретных дат назвать сложно.

Vilar
Vilar
вчера в 10:57
Цену поднимут так, что наши сами откажутся.
jRest
jRest
вчера в 09:33
Наконец-то лучшие игроки современности сойдутся друг против друга, и Месси придётся сильно постараться, чтобы победить великого Дзюбу.
Но радость у Лео будет в любом случае, если проиграет, то хотя бы сможет обменяться футболками с Легендой.
112910415
112910415
вчера в 09:31
Возможность рассматривается...
Не более того
shlomo
shlomo
вчера в 09:23
Деликатно отказали... типа как ни будь потом...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:05
Было бы интересно посмотреть !
Viollator
Viollator
вчера в 08:59
Дешевле же с вануату
Гость
