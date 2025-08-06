В Аргентине подтвердили возможность проведения матча со сборной России

В Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) подтвердили возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Однако AFA уточнила, что на данный момент точные даты проведения встречи пока не определены.
Возможность проведения матча со сборной России действительно рассматривается, однако на текущий момент конкретных дат назвать сложно.
Но радость у Лео будет в любом случае, если проиграет, то хотя бы сможет обменяться футболками с Легендой.
Не более того
