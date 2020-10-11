Д. Комбаров: «Я хочу вернуться в РПЛ»

Защитник «Крыльев Советов» вспомнил свой уход из «Спартака».

Я хочу вернуться в РПЛ . Еще хотелось бы иметь стабильность в виде контракта. И титулы. В «Крыльях» достичь такого тяжело, но у нас ближайший титул вполне может случиться следующим летом. Мы к этому стремимся.

Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет. «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому.