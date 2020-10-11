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Д. Комбаров: «Я хочу вернуться в РПЛ»

11 октября 2020, 10:11

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров вспомнил свой уход из «Спартака».

Я хочу вернуться в РПЛ. Еще хотелось бы иметь стабильность в виде контракта. И титулы. В «Крыльях» достичь такого тяжело, но у нас ближайший титул вполне может случиться следующим летом. Мы к этому стремимся.

Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне. На клуб у меня обиды нет. «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, все сложилось бы по-другому.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 октября в 15:31
выходи с Крылышками !
denmig
denmig
11 октября в 14:37
Хотеть не вредно! Раскаиваться полезно! Только в любом случае нужно уметь играть в футбол! А последнего пока не наблюдалось!
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 13:47
Никто не удается в его услугах
Azu-Killah37
Azu-Killah37
11 октября в 12:03
И титулы? Ты и в лучшие годы на них не претендовал, а сейчас тебе только шоколадные медальки можно презентовать)
Faustello
Faustello
11 октября в 10:36
    drug01
    drug01
    11 октября в 10:25
    Ждём Дима!!!! Приходи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 октября в 10:21
    Выходи с Крыльями, зачем тебе Спартак?
    mihaluch
    mihaluch
    11 октября в 10:17
    Денег больших захотел.
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 октября в 10:16
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