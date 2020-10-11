Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча Лиги Наций Россия — Турция.

Сборная Турции — команда очень нестабильная. Она может не проиграть французам на выезде, может проигрывать трижды по ходу матча с Германией. Турция может уверенно выйти из группы, а может и проиграть упрямым венграм. Недооценивать сборную Турции не стоит, но и переоценивать не нужно. Матч с Германией для турок был чем-то большим, чем просто товарищеская контрольная игра. Это было своего рода дерби. Турки там выкладывались по максимуму.

Если вспомнить матчи сборной России против Турции в прошлой Лиге Наций, то там мы выглядели крепче и уверенней. Я думаю, что и сейчас те корректировки, которые внесет Черчесов в состав, могут привести к победе, которая чуть ли не гарантирует нам первое место в группе. Думаю, что и сейчас при немногочисленной поддержке болельщиков в домашнем матче Россия должна побеждать. Мой прогноз на этот матч — победа России.