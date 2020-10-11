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Генич: «Мой прогноз на матч — победа России»

11 октября 2020, 14:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча Лиги Наций Россия — Турция.

Сборная Турции — команда очень нестабильная. Она может не проиграть французам на выезде, может проигрывать трижды по ходу матча с Германией. Турция может уверенно выйти из группы, а может и проиграть упрямым венграм. Недооценивать сборную Турции не стоит, но и переоценивать не нужно. Матч с Германией для турок был чем-то большим, чем просто товарищеская контрольная игра. Это было своего рода дерби. Турки там выкладывались по максимуму.

Если вспомнить матчи сборной России против Турции в прошлой Лиге Наций, то там мы выглядели крепче и уверенней. Я думаю, что и сейчас те корректировки, которые внесет Черчесов в состав, могут привести к победе, которая чуть ли не гарантирует нам первое место в группе. Думаю, что и сейчас при немногочисленной поддержке болельщиков в домашнем матче Россия должна побеждать. Мой прогноз на этот матч — победа России.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
11 октября в 18:20
0-2
112910415
112910415
11 октября в 17:59
Черчесов способен на волшебные корректировки ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
11 октября в 17:03
Трудновато будеть сегодня добыть победу. В обороне проблемы, да и турки понимают , что если проиграют то все и им бороться не за что будет . Тем более если сюда еще вставить и карабах и все политические составляющие, то можно будет понять накалал сегоднейшего матча .
Red blu
Red blu
11 октября в 14:58
Генич наверно не в курсе, что наша сборная недосчитается в обороне Фернандеса и Джикии. С прогнозами надо бы быть по аккуратнее, что бы не сглазить.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 14:49
в лучшем случаи ничья)))
Mangur
Mangur
11 октября в 14:45
Только удачи!!!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
11 октября в 14:42
Не факт
denmig
denmig
11 октября в 14:38
Ну всё!- тушим свет! Ставлю на турков!
mihaluch
mihaluch
11 октября в 14:22
Хорошо было бы прогноз сбылся.
ОПС
ОПС
11 октября в 14:05
Прогноз надо воплощать игрой на поле.
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