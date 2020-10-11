Сафонов: «Гаич смотрится как утомленный пенсионер, Чалов приуныл»

Агент Алексей Сафонов раскритиковал атаку ЦСКА.
Адольфо Гаич не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет…
А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гаич, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные. Может, тренеры и видят в них потенциал, но гарантий нет. Меня еще напрягает, что Федор Чалов приуныл. Если он продолжит так играть, то может вообще закончить в «СКА-Хабаровске».
Вот Дзюба примерно такой же в зените, но он в паре с Азмуном эффективно выполняет свою работу, так может и нам попробовать такую же схему?
ВМГ конечно виднее, но больше я не вижу как использовать Гайча, может поэтому он и сидит на лавке.
Вот Дзюба примерно такой же в зените, но он в паре с Азмуном эффективно выполняет свою работу, так может и нам попробовать такую же схему?
ВМГ конечно виднее, но больше я не вижу как использовать Гайча, может поэтому он и сидит на лавке.