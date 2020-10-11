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Сафонов: «Гаич смотрится как утомленный пенсионер, Чалов приуныл»

11 октября 2020, 11:52

Агент Алексей Сафонов раскритиковал атаку ЦСКА.

Адольфо Гаич не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет

А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гаич, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные. Может, тренеры и видят в них потенциал, но гарантий нет. Меня еще напрягает, что Федор Чалов приуныл. Если он продолжит так играть, то может вообще закончить в «СКА-Хабаровске».

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RTS-25
RTS-25
13 октября в 02:09
Гаич конечно засиделся. А вот Чалов, это вопрос. Парню создали имя, надули, как воздушный шарик. А что на выходе??? Для примера Сольскьяер ( или Сульшер - это как кому лучше), в МЮ выходил на замену, на 15-20 мин. и забивал. Это уровень нападающего. А что Федя, - НИЧЕГО.
Армейская душа
Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
11 октября в 19:22
Ну перечитай свои ответы
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Армейская душа (раскрыть)
11 октября в 18:59
Я впрягся за Дзюбу? Ты сейчас о чём?
Это мне напоминает детскую доставалку: "Все говорят купи слона, а ты купи слона".
Я про Дзюбу вообще ничего не говорил, это ты мне его навязывать стал. Я наоборот с самого начала тебе говорил, что бы ты проблемы Чалова не приплетал судей и тем более Дзюбу. Чалов дно полное и никто кроме него в этом не виноват.
Если ты ещё мне про Дзюбу напишешь я буду расценивать только одно, что ты хочешь меня вывести на оскорбления, но ты заблуждаешься этого не будет.
Да и перед тем, что бы писать что то, хотя бы узнай за кого я болею. Зенит и Спартак сразу промах.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ RIR68 (раскрыть)
11 октября в 18:55
Что он там делает? Базелюку отлично бы подошел швейцарский Базель.
RIR68
RIR68
11 октября в 18:23
Хабаровск не подойдёт. Там уже Базелюк чалится)))
neukomm
neukomm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 октября в 18:18, ред.
А Гаич, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы
То есть Гаич и (купленный еще зимой) Шкурин - это немного странные (оба) трансферы.
Внимательнее вникайте, пожалуйста)) иначе себя можно выставить в неловком свете
Армейская душа
Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
11 октября в 18:07, ред.
Я же не знаю чего ты так за Дзюбу впрягся.
И если ты просто что-то не понимаешь - ты спроси. Ну не получается у Чалова - бывает такое. Забил за сборную - глядишь и за команду начнёт забивать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 октября в 18:01, ред.
Как съехать с заранее проигрышного спора? зачислить в болельщики Зенита. Гениально, а что не в спартачи сразу?
Армейская душа
Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
11 октября в 17:46
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Армейская душа (раскрыть)
    11 октября в 17:23
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 17:19
      Ну ты не понимаешь - я объясняю.
      Ок - Чалов деградант, а Дзюба без судей забивать сейчас не умеет. То есть забивай Чалов с помощью судеек - Дзюба бы был деградантом, верно?
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Армейская душа (раскрыть)
      11 октября в 17:07
      зачем ты мне ещё раз объясняешь про Дзюбу? Кто из нас в танке?
      Я говорил о Чалове и только о Чалове, но ты мне начал навязывать Дзюбу. Да мне лично до Дзюбы нет никакого дела, да и причём тут вообще Дзюба? С какого перепуга ты вообще о нём начал говорить?
      Ещё раз спросить причём тут Дзюба или как?
      Чалов деградант нашего футбола. Два гола забил? Кому? Эстонии, да это лидер всея футбола, наверное Эстония Бразилию с Германией и Испанией в одну калитку с десятизначным числом выносит. Тут закадровый смех должен быть.
      Ты тему не переводи, а то уже не смешно становится, начинаю переживать....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
      11 октября в 16:27
      Начнем с личности автора слов про ЦСКА гр. Сафонова. "Гаич, купленный зимой". Трансфер Гаича состоялся в июле. Июль у Сафонова зима? Если да, то можно дальше его перлы не читать. У команды должны быть как минимум 2-3 варианта игры, в том числе и со столбом. Но Гаич быстро бежит и может играть в полуфланге, поэтому он не чистый столб. Чтобы писать о футболе желательно в нем немног7о разбираться. А Сафонов типичный торговец трансферами.
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 15:55
      Я тебе уже объяснил, но могу ещё раз. Если бы Дзюбе свистки не придумывали пенальти и не давали бы забивать из вне игры - он бы тоже не забивал. Но ЦСКА не работает с судьями. Зато Чалов за молодёжку два забил, глядишь и в чемпионате получится
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      11 октября в 15:27
      СКА Хабаровск сейчас перекрестился!!!🤣🤣🤣
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      11 октября в 15:23
      Да, с ним сложно спорить....Форварды ЦСКА нынче не блещут, прямо скажем. Надеюсь, что их лучшие матчи еще впереди!
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Армейская душа (раскрыть)
      11 октября в 15:21, ред.
      Да причём тут Дзюба, когда речь о Чалове?
      Ты сам то понимаешь о чём говоришь?
      Деградация Чалова не зависит ни от судей и тем более ни от игры Дзюбы.
      Это так же как почему я плохо живу? Да во всём виноваты евреи и не важно, что сам ничтожество главное найти виновного в этом.
      Не пиши мне больше такого.
      112910415
      112910415
      11 октября в 15:07
      Гаич и вправду удивляет ..
      Удивляет отсутствием всякого присутствия
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 15:02
      Ну без судей Дзюба бы тоже матчей 10 не забивал
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Армейская душа (раскрыть)
      11 октября в 14:35, ред.
      Причём тут судьи? То есть то, что Чалов деградировал в этом есть вина судей?
      Я тебя правильно понял? По твоему высказыванию Чалов блеснул только из-за того, что Гинер проплатил судьям, а сейчас Гинер не платит и Чалов зачах?
      Ты сам то понял, что сказал?
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 14:26
      Ну не работает ЦСКА с судьями. А то Чалов бы как Дзюба с придуманных пенальти и из вне игры забивал
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
      11 октября в 14:02
      Смотри Ла лигу, он там за Барсу каждый матч по три ложит....А да забыл если хочешь увидеть то надо к Базелюку домой прийти и он тогда покажет как играет в ....
      Чалов тоже скоро наверное в Реал перейдёт на диване.
      Олег Гутченко 2
      Олег Гутченко 2
      11 октября в 13:54
      А куда делся прошлая звезда - Базелюк?
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      11 октября в 13:51
      Гинер локти кусает от того, что Чалова не продал вовремя, этот неликвид, да ещё с такой зарплатой даже в СКА Хабаровск не нужен.
      Выход один отдать Чалова в Молдавию в аренду, может через пару лет в Мордовию продадут.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      11 октября в 13:10
      Гинер потерял чуйку, надо было толкать Чалова
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      11 октября в 13:09
      Ломовицкого бы армейцам, но он сказал что никогда в конюшню несунется
      SHMEL
      SHMEL
      11 октября в 12:52
      А где собственно Сафонов мог наблюдать Гаича? Он толком-то и не играл. На мой взгляд, для ЦСКА не свойственно использовать таких нападающих-столбов как Гайч,Шкурин, Нецид в свое время. Нам больше подходят быстрые и техничные Вагнер, Муса, Олич, Эджуке.
      Вот Дзюба примерно такой же в зените, но он в паре с Азмуном эффективно выполняет свою работу, так может и нам попробовать такую же схему?
      ВМГ конечно виднее, но больше я не вижу как использовать Гайча, может поэтому он и сидит на лавке.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      11 октября в 12:47
      Видно Леха кого то хочет армейцам втюхать.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Давайте думать (раскрыть)
      11 октября в 12:36
      Чалов второй сезон уже не играет. Правильно! Пора ему в Краснодар на перевоспитание)
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин
      11 октября в 12:26
      Гаич не играет что-бы впечатлять.
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