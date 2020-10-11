Текке: «Скучаю по форме „Зенита“»

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» признался, что хотел бы вернуться в Россию.

С каким фильмом я ассоциирую свою карьеру в Россию? То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания. Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса.

Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него.