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Текке: «Скучаю по форме „Зенита“»

11 октября 2020, 12:51

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Фатих Текке признался, что хотел бы вернуться в Россию.

С каким фильмом я ассоциирую свою карьеру в Россию? То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания. Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса.

Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него.

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pomor45
pomor45
11 октября в 14:46
У меня остались только хорошие воспоминания.
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Хороший человек незлопамятен и воспоминания у него остаются только хорошие. Вот у достопамятного Хагена всё наоборот.
12й игрок
12й игрок
11 октября в 14:33
Помним тебя Фатих!
beefs
beefs
11 октября в 14:14
хорошие бабки долго помняться...
Zenit_84
Zenit_84
11 октября в 13:40
В магазине продается
Faustello
Faustello ответ shlomo (раскрыть)
11 октября в 12:53
Комлимент - это Комличенко в Динамо)))
Faustello
Faustello
11 октября в 12:53
Тоскует по кормушке...
shlomo
shlomo
11 октября в 12:52
Заодно и комлимент сделал...:)
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