Экс-игрок «Рубина»: «Надеюсь, что Турция обыграет Россию»

Бывший игрок «Рубина» порассуждал о предстоящем матче между сборными России и Турции в Лиге Наций.

Россия очень хорошо начала на старте: 2 игры – 2 победы. Это важно для уверенности команды. Сейчас ваша сборная играет в яркий футбол.

Сборная Турции начала не так уверенно, но у нас хорошая мотивация. Мы боремся и будем бороться до конца. У сборной Турции есть дружный коллектив. Это главное. Мы будем стараться изо всех сил, я надеюсь, что мы выиграем. Но, конечно же, это будет сложная игра для каждой команды.

Я думаю, что Артем Дзюба для нас самый опасный игрок. Именно за счёт своего роста и мощи. Кстати, Дзюба не так популярен в Турции, как вы думаете.