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Экс-игрок «Рубина»: «Надеюсь, что Турция обыграет Россию»

11 октября 2020, 13:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Бывший игрок «Рубина» Хасан Кабзе порассуждал о предстоящем матче между сборными России и Турции в Лиге Наций.

Россия очень хорошо начала на старте: 2 игры – 2 победы. Это важно для уверенности команды. Сейчас ваша сборная играет в яркий футбол.

Сборная Турции начала не так уверенно, но у нас хорошая мотивация. Мы боремся и будем бороться до конца. У сборной Турции есть дружный коллектив. Это главное. Мы будем стараться изо всех сил, я надеюсь, что мы выиграем. Но, конечно же, это будет сложная игра для каждой команды.

Я думаю, что Артем Дзюба для нас самый опасный игрок. Именно за счёт своего роста и мощи. Кстати, Дзюба не так популярен в Турции, как вы думаете.

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Все комментарии
nubom
nubom
11 октября в 16:25
От Кабзе было бы гораздо интереснее услышыть, кто самый популярный российский футболист в Турции....
Рефери
Рефери ответ ЦСКА САНЯ (раскрыть)
11 октября в 15:13
спасибо, поправили
порт
порт
11 октября в 15:07
Афффтор жжёт. Что то я не помню такую Кабзе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
11 октября в 15:07
Теперь понял
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 октября в 15:02
Ничья со сборной Турции в гостях, хороший результат...
В том смысле, что дома надо только выигрывать.

В Стамбуле можно и в ничью сыграть, в ответном матче.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 14:59
С турками будет посложнее
Big krendel
Big krendel
11 октября в 14:57
Не было никакого Кабзе в Зените. Не надо путать народ.
denmig
denmig
11 октября в 14:57, ред.
От таких всегда поневоле ждёшь! Но по ходу это правда - кабздЕ в зенитке не играл! Это ошибка! Хотя буду не удивлён, если реальные бывшие питерские леги выскажутся подобным образом! Деньги не пахли, а вот от этих - попахивает всегда по жизни!
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 14:53
скоро всё узнаем)))
Mangur
Mangur
11 октября в 14:46
Турция -Россия. Пожелаю красивого футбола.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
11 октября в 14:44
Сразу видно настоящий зенитовец
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
11 октября в 14:30, ред.
Когда Кабзе играл в Зените? По-моему он только в Рубине был. А вот Текке играл и в Зените, и в Казани.
12й игрок
12й игрок
11 октября в 14:30
Что то не помню такого в зентте...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
11 октября в 14:18
А разве не на стадионе "Динамо" играют? Он явно не в Стамбуле.
pomor45
pomor45
11 октября в 14:08
Турок, он и есть турок.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 октября в 14:04
Стараться будут обе команды, а вот кто окажется старательнее - это вопрос???
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 14:01
Ничья со сборной Турции в гостях, хороший результат...
Zenit_84
Zenit_84
11 октября в 13:55
А мы надеемся, что нет
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