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Жиру: «Никогда не узнаем, как играла бы сборная Франции с Бензема»

11 октября 2020, 16:16
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Франции Оливье Жиру заявил, что не обижается на нападающего «Реала» Карима Бензема, который в прошлом сравнил Жиру с картингом. При этом себя Карим назвал «Формулой-1».

Я лишь посмеялся. У меня нет обид на Карима. Возможно, моя карьера была бы лучше, если бы Карим выступал в сборной, потому что мы оба играем в нападении. Но мы никогда этого не узнаем.

Бензема уже давно не вызывается в сборную Франции из-за скандала, в котором игрок «сливочных» якобы был замешан. Сообщалось, что Бензема участвовал в шантаже своего товарища по команде Матье Вальбуэна, угрожая опубликовать видео интимного содержания с участием последнего.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 01:28
Если следствие доказало, что Бензема не виновен, почему он не вызывается в сборную???
Оооочень предвзятое отношение!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 октября в 19:24
Мерзкий коротышка испортил ему карьеру.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ Q-J-G (раскрыть)
11 октября в 17:19
А смысл. Чемпионы мира же
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 октября в 16:58
Так что там с этой историей,кто нибудь сел?
Q-J-G
Q-J-G
11 октября в 16:39
Рискну предположить, что с Бензема сборная Франции играла бы лучше.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 16:26
главное хорошее топливо))))))
STVA 1
STVA 1
11 октября в 16:19
Поздно пить Боржоми)))
dimagas2
dimagas2
11 октября в 16:19
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