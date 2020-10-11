Жиру: «Никогда не узнаем, как играла бы сборная Франции с Бензема»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру заявил, что не обижается на нападающего «Реала» Карима Бензема, который в прошлом сравнил Жиру с картингом. При этом себя Карим назвал «Формулой-1».
Я лишь посмеялся. У меня нет обид на Карима. Возможно, моя карьера была бы лучше, если бы Карим выступал в сборной, потому что мы оба играем в нападении. Но мы никогда этого не узнаем.
Бензема уже давно не вызывается в сборную Франции из-за скандала, в котором игрок «сливочных» якобы был замешан. Сообщалось, что Бензема участвовал в шантаже своего товарища по команде Матье Вальбуэна, угрожая опубликовать видео интимного содержания с участием последнего.
Оооочень предвзятое отношение!
Оооочень предвзятое отношение!