Жиру: «Никогда не узнаем, как играла бы сборная Франции с Бензема»

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11 октября 2020, 16:16

Форвард сборной Франции заявил, что не обижается на нападающего «Реала» , который в прошлом сравнил Жиру с картингом. При этом себя Карим назвал «Формулой-1».

Я лишь посмеялся. У меня нет обид на Карима. Возможно, моя карьера была бы лучше, если бы Карим выступал в сборной, потому что мы оба играем в нападении. Но мы никогда этого не узнаем.

Бензема уже давно не вызывается в сборную Франции из-за скандала, в котором игрок «сливочных» якобы был замешан. Сообщалось, что Бензема участвовал в шантаже своего товарища по команде Матье Вальбуэна, угрожая опубликовать видео интимного содержания с участием последнего.