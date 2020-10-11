Зеедорф: «Мотивирован ли Азар быть лучшим в мире?»

Бывший нидерландский футболист порассуждал на тему того, сможет ли нападающий «Реала» стать лучшим игроком в мире.

Я всегда говорил, что Азар может быть одним из лучших в мире. Но дело в том, мотивирован ли он в том, чтобы быть лучшим?

Речь идет о постоянстве, которую демонстрируют Месси и Роналду. Криштиану показал всем, что он может быть на высочайшем уровне на протяжении долгих лет. В этом и есть весь менталитет, мотивация и драйв настоящего чемпиона.