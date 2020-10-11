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Зеедорф: «Мотивирован ли Азар быть лучшим в мире?»

11 октября 2020, 15:55

Бывший нидерландский футболист Кларенс Зеедорф порассуждал на тему того, сможет ли нападающий «Реала» Эден Азар стать лучшим игроком в мире.

Я всегда говорил, что Азар может быть одним из лучших в мире. Но дело в том, мотивирован ли он в том, чтобы быть лучшим?

Речь идет о постоянстве, которую демонстрируют Месси и Роналду. Криштиану показал всем, что он может быть на высочайшем уровне на протяжении долгих лет. В этом и есть весь менталитет, мотивация и драйв настоящего чемпиона.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 октября в 20:05
Азар разочаровал. Вечно сияет. Но на его месте человек должен быть скромнее и немного понимать ,что разочаровал всех .
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 17:28
это как то нескромно да и неправда)))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
11 октября в 17:18
Нет и никогда небыл.

Даже у нас он позволял себе провальные периоды
ЮЗИК
ЮЗИК
11 октября в 17:08
Конечно нет
ДСА
ДСА
11 октября в 15:57
Уже похоже не мотивирован.
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