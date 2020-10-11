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На Милика претендуют три клуба

11 октября 2020, 16:34

Сообщается, что «Наполи» в январе попробует продать нападающего Аркадиуша Милика.

По данным Il Mattino, польским форвардом интересуются «Фиорентина», «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Напомним, что недавно в «Наполи» отстранили Милика от тренировок с командой.

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Все комментарии
football is a great game
football is a great game ответ Charlie Scene (раскрыть)
11 октября в 18:52
Возникает два вопроса. Захочет ли Милик сидеть на банке? И стоит ли афера того, чтобы брать игрока с двумя рваными крестами?
Charlie Scene
Charlie Scene
11 октября в 17:22
Примерно через пару недель Матиас Весино восстановится от травмы. Однако, надолго в "Интере" не должен остаться.

Согласно данным Mediaset, уже в зимнее трансферное окно полузащитник должен перебраться в "Наполи". В обратном же направлении может последовать Милик.

Контракт поляка истекает наступающим летом. Поэтому, клуб Де Лаурентиса попытается пристроить форварда в январе.
Big krendel
Big krendel
11 октября в 16:49
Хорошо если есть выбор. Можно поторговаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 16:37
Все решит аукцион...
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