На Милика претендуют три клуба

Сообщается, что «Наполи» в январе попробует продать нападающего Аркадиуша Милика.
По данным Il Mattino, польским форвардом интересуются «Фиорентина», «Эвертон» и «Тоттенхэм».
Напомним, что недавно в «Наполи» отстранили Милика от тренировок с командой.
Согласно данным Mediaset, уже в зимнее трансферное окно полузащитник должен перебраться в "Наполи". В обратном же направлении может последовать Милик.
Контракт поляка истекает наступающим летом. Поэтому, клуб Де Лаурентиса попытается пристроить форварда в январе.
Согласно данным Mediaset, уже в зимнее трансферное окно полузащитник должен перебраться в "Наполи". В обратном же направлении может последовать Милик.
Контракт поляка истекает наступающим летом. Поэтому, клуб Де Лаурентиса попытается пристроить форварда в январе.