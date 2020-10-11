ПСЖ продолжает интересоваться Роналду

Руководство ПСЖ всё ещё намерено подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Возможно, что сегодня «красно-синие» попробуют связаться с 35-летним португальцем, которому в Париже предстоит провести матч Лиги Наций против команды Франции. Впрочем, сам игрок намерен отработать до конца свой контракт с туринцами, который истекает летом 2022 года.
https://www.youtube.com/watch?v=AwpnDbMBQuY
Интересно на связку Роналду и Месси увидеть с Мбапи...
Интересно на связку Роналду и Месси увидеть с Мбапи...
форвардов итак вагон
а вот спонсорские контракты и медийность сильно возрастет
форвардов итак вагон
а вот спонсорские контракты и медийность сильно возрастет