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ПСЖ продолжает интересоваться Роналду

11 октября 2020, 14:39

Руководство ПСЖ всё ещё намерено подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Возможно, что сегодня «красно-синие» попробуют связаться с 35-летним португальцем, которому в Париже предстоит провести матч Лиги Наций против команды Франции. Впрочем, сам игрок намерен отработать до конца свой контракт с туринцами, который истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
12 октября в 15:35
Кому колесо, кому Бадр нужен Аха-ха))
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 01:45
Роналду стоит я думаю перейти в ПСЖ или Баварию!
qavvtp6gm8x9
qavvtp6gm8x9
11 октября в 20:20
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Угадайте кто (раскрыть)
    11 октября в 20:12
    Без колес Месси в столба превратится, аха-ха.
    Agamaga
    Agamaga ответ Угадайте кто (раскрыть)
    11 октября в 19:52
    Это "аргентинская мука")
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Agamaga (раскрыть)
    11 октября в 19:27
    Запасное колесо у Месси в гетрах)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    11 октября в 17:15
    Игрок этого заслуживает
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    11 октября в 17:12
    в Париже у самих пенальтистов пруд пруди
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    11 октября в 17:03
    ПСЖ хочет выиграть ЛЧ
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    11 октября в 16:59
    Что в этом странного?
    Agamaga
    Agamaga ответ Брулин (раскрыть)
    11 октября в 16:53
    Ну как запасное колесо пойдёт, раз в год выручать.
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 октября в 16:11
    Рон закончит карьеру в МЮ.
    dalex83
    dalex83
    11 октября в 15:54
    Ахаха и Месси.
    Интересно на связку Роналду и Месси увидеть с Мбапи...
    Брулин
    Брулин
    11 октября в 15:44
    Настоящий ювентинин понимает, что Ранальду не подходит для команды, получается дисбалланс, но лишь персофанам португальца на это всёравно,
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    11 октября в 15:31
    А в ПСЖ об этом знают?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 октября в 15:25
    35,зачееем!?
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    11 октября в 15:10
    Шёл 2021 год, но ПСЖ продолжал интересоваться Роналду.
    particular
    particular
    11 октября в 15:04
    Парижане, очевидно, думают не только о спортивных результатах, но и о медийной составляющей... Роналду же, безусловно, сам знает как и где развивать свой бренд и карьеру...
    Gelious
    Gelious
    11 октября в 14:52
    Да Роналду не уйдет из Ювентуса. Очевидно, ему нравится там все
    drug01
    drug01
    11 октября в 14:50
    Зря думаете... Не пойдёт
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    11 октября в 14:47
    Летом можно на Мбаппе махнуть
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    11 октября в 14:43
    Видимо интересуются больше как для медийности, нежели как футболистом, слева неймар, смысла нету
    форвардов итак вагон
    а вот спонсорские контракты и медийность сильно возрастет
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 октября в 14:41
    это просто по привычке))
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