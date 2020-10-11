ПСЖ продолжает интересоваться Роналду

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11 октября 2020, 14:39

Руководство ПСЖ всё ещё намерено подписать форварда «Ювентуса» .

Возможно, что сегодня «красно-синие» попробуют связаться с 35-летним португальцем, которому в Париже предстоит провести матч Лиги Наций против команды Франции. Впрочем, сам игрок намерен отработать до конца свой контракт с туринцами, который истекает летом 2022 года.