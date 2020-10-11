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Осимхен: «Я восхищался игрой Дрогба»

11 октября 2020, 18:21

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба является его кумиром.

Однажды я тренировался, а за моими тренировками наблюдал незнакомый мужчина. Через некоторое время он позвонил мне, чтобы спросить, знаю ли я, как я играю. Он сказал зайти на YouTube и посмотреть, кто такой Дидье Дрогба. Он утверждал, что наши стили игры были похожими.

Посмотрев видео с Дрогба, я влюбился в его стиль игры и в то, какой он человек. Это очень сильно повлияло на мою игру, очень помогло мне. Я вырос, наблюдая за игрой Дидье Дрогба, он был для меня примером.

Ранее Осимхен поделился эмоциями от своего перехода в «Наполи».

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
11 октября в 19:57
Теперь будешь восхищаться жадным старым гомосеком,по имени Лаурентис.
beefs
beefs
11 октября в 18:50
да, разве мог он не нравиться...
STVA 1
STVA 1
11 октября в 18:22
Дидье хорш был
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