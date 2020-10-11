Осимхен: «Я восхищался игрой Дрогба»

Нападающий «Наполи» заявил, что экс-форвард «Челси» является его кумиром.

Однажды я тренировался, а за моими тренировками наблюдал незнакомый мужчина. Через некоторое время он позвонил мне, чтобы спросить, знаю ли я, как я играю. Он сказал зайти на YouTube и посмотреть, кто такой Дидье Дрогба. Он утверждал, что наши стили игры были похожими.

Посмотрев видео с Дрогба, я влюбился в его стиль игры и в то, какой он человек. Это очень сильно повлияло на мою игру, очень помогло мне. Я вырос, наблюдая за игрой Дидье Дрогба, он был для меня примером.