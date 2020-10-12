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Черчесов: «Замена Миранчука не была плановой»

12 октября 2020, 10:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча против команды Турции в Лиге Наций.

Замена Миранчука не была плановой: когда он забил гол, он получил удар, видна была гематома в перерыве, поэтому мы его и поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты. Обратная замена Мостового связана с тем, что нам надо было усилить середину, сделали обратную замену, хотя это не относится к качеству его игры, тактическая замена.

Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрьскими играми прибавили: у них стартовал чемпионат, а также в других европейских странах, где играют их футболисты. Сегодня мы убедились, что это совершенно другая команда, чем месяц назад. У моего коллеги есть возможность ротировать состав, поэтому турки всегда были индивидуально сильны, теперь они в командной игре тоже добавили.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
12 октября в 10:55
Удивляет безграничная вера в футболистов сыгравших на ЧМ, но на данный момент находящихся не в лучшей форме. Черышев практически не играет на протяжении длительного периода , но его все время выпускают для усиления, которого в итоге не наблюдается. Жиркова явно на весь матч не хватает, Дзюба - то же самое, Газинский - это просто большой вопрос. Консерватизм наших тренеров - это как болезнь. Каждый тащит своих "любимчиков" , а не лучших на данный момент игроков. Ведь в запасе остались Бакаев , Соболев, Комличенко, Смольников, так что оживить игру заменами вполне было возможно. Но "жираф большой, ему видней"
С опасением ждем игры с Венгрией. Команда выглядит очень прилично и матч легким не будет.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
12 октября в 10:42
Турки "добавили", а нашим КТО мешает "добавить"?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
12 октября в 10:21
А обратная замена Мостового была плановой??
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
12 октября в 10:21
скажи что ты олень сам то какие замены сделал ,что у тебя не было кем усилить
STVA 1
STVA 1
12 октября в 10:13
В гостях как бы не проиграть!
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