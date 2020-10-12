Черчесов: «Замена Миранчука не была плановой»

Наставник сборной России поделился впечатлениями после матча против команды Турции в Лиге Наций.

Замена Миранчука не была плановой: когда он забил гол, он получил удар, видна была гематома в перерыве, поэтому мы его и поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты. Обратная замена Мостового связана с тем, что нам надо было усилить середину, сделали обратную замену, хотя это не относится к качеству его игры, тактическая замена.

Мы ожидали, что турки по сравнению с сентябрьскими играми прибавили: у них стартовал чемпионат, а также в других европейских странах, где играют их футболисты. Сегодня мы убедились, что это совершенно другая команда, чем месяц назад. У моего коллеги есть возможность ротировать состав, поэтому турки всегда были индивидуально сильны, теперь они в командной игре тоже добавили.