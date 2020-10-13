Матюиди: «Будем рады видеть Гризманна в „Интер Майами“»

Полузащитник «Интер Майми» Блез Матюиди заявил, что нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна будут рады видеть в клубе МЛС.
Я не знаю, захочет ли Гризманн переехать в МЛС. Только в будущем мы сможем узнать ответ на этот вопрос. Но если он захочет однажды перейти в «Интер Майами», его будут рады видеть здесь.
Антуан ещё молод. Я знаю, что сегодня он играет в одном из крупнейших клубов мира. Ему просто нужно пережить сложный период и набрать форму.
Ранее появились слухи о том, что Гризманн может оказаться в ПСЖ.