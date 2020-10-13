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Матюиди: «Будем рады видеть Гризманна в „Интер Майами“»

13 октября 2020, 15:29

Полузащитник «Интер Майми» Блез Матюиди заявил, что нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна будут рады видеть в клубе МЛС.

Я не знаю, захочет ли Гризманн переехать в МЛС. Только в будущем мы сможем узнать ответ на этот вопрос. Но если он захочет однажды перейти в «Интер Майами», его будут рады видеть здесь.

Антуан ещё молод. Я знаю, что сегодня он играет в одном из крупнейших клубов мира. Ему просто нужно пережить сложный период и набрать форму.

Ранее появились слухи о том, что Гризманн может оказаться в ПСЖ.

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ЮЗИК
ЮЗИК
13 октября в 19:22
Лучшие его годы позади
ДАША Д
ДАША Д
13 октября в 16:51
Вот там он себя еще может показать.
Стеллс
Стеллс
13 октября в 16:08, ред.
Гризману в возрасте путь только туда.Он обожает НБА,у него там куча друзей,отдыхает в Майами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 15:35
Его любой будет рад видеть у себя!
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