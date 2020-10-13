Агуэро: «Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о совместном времяпровождении с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Футболисты делят одну комнату во время выступлений в составе национальной сборной Аргентины.
Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на следующее утро он всегда жалуется.
Например, мы возвращаемся в отель в 19:30, а едим в 21:00. У нас есть время. Но Лео сразу идёт в душ и готов отправляться на ужин. Я сижу в трусах и разговариваю по телефону...
Проходит время, и он начинает говорить: «Мы едим в 21:00, осталось всего 30 минут». Я всё ещё сижу с телефоном, а он говорит: «Осталось 10 минут. Мы всегда опаздываем. Мы находимся здесь уже час».
Потом уже я начинаю собираться. Месси не любит опаздывать!
Ранее появились слухи о том, что «Манчестер Сити» может продать Агуэро, чтобы приобрести Месси.
Мы как старая супружеская пара.
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Вот вы и спалились голубки!
Мы как старая супружеская пара.
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Вот вы и спалились голубки!