Агуэро: «Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара»

Нападающий «Манчестер Сити» рассказал о совместном времяпровождении с форвардом «Барселоны» .

Футболисты делят одну комнату во время выступлений в составе национальной сборной Аргентины.

Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на следующее утро он всегда жалуется.

Например, мы возвращаемся в отель в 19:30, а едим в 21:00. У нас есть время. Но Лео сразу идёт в душ и готов отправляться на ужин. Я сижу в трусах и разговариваю по телефону...

Проходит время, и он начинает говорить: «Мы едим в 21:00, осталось всего 30 минут». Я всё ещё сижу с телефоном, а он говорит: «Осталось 10 минут. Мы всегда опаздываем. Мы находимся здесь уже час».

Потом уже я начинаю собираться. Месси не любит опаздывать!