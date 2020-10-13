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Агуэро: «Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара»

13 октября 2020, 14:29

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о совместном времяпровождении с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Футболисты делят одну комнату во время выступлений в составе национальной сборной Аргентины.

Месси — жуткий нытик. Мы как старая супружеская пара. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а на следующее утро он всегда жалуется.

Например, мы возвращаемся в отель в 19:30, а едим в 21:00. У нас есть время. Но Лео сразу идёт в душ и готов отправляться на ужин. Я сижу в трусах и разговариваю по телефону...

Проходит время, и он начинает говорить: «Мы едим в 21:00, осталось всего 30 минут». Я всё ещё сижу с телефоном, а он говорит: «Осталось 10 минут. Мы всегда опаздываем. Мы находимся здесь уже час».

Потом уже я начинаю собираться. Месси не любит опаздывать!

Ранее появились слухи о том, что «Манчестер Сити» может продать Агуэро, чтобы приобрести Месси.

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
15 октября в 19:22
В точку сказал.
Мessi 10
Мessi 10
14 октября в 14:38
Неудивительно - гении, как правило, помешаны на точности.
milanetto9
milanetto9
14 октября в 10:40
Блин человек рассказал о забавном случае и полилось г...о.Если бы Серхио был бы неприятен Месси он бы с ним не общался и не жил бы в одной комнате.Просто есть люди которые не любят опаздывать и в этом нет ничего такого.У любого человека в том числе и футболистов есть свои взгляды. Месси тоже может написать что Серхио как баба собирается целый час .Они как дружили так и будут дружить.
feris1
feris1
13 октября в 22:38
Все и так знают что гном жуткий нытик.
League1
League1
13 октября в 21:07
Во время матча с хорватией на чемпионате мира, когда меська, как всегда завалил всю игру и сборная Аргентны трещала по швам, тренер Хорхе Сампаоли спросил гномяру: мне выпустить Агуэро? У Меськи, который, как всегда в таких случаях, уже не соображал, что происходит и куда ему бежать, случайно мотанулась голвка вниз, и Сампаоли принял это, как одобрение со стороны бездаря. Агуэро был выпущен на поле, а Аргентина была позорно разгромлена. Агуэро ничего уже не мог исправить в команде, игра которой заточена на бесхребетного бездаря гномяру.
RMA 005
RMA 005
13 октября в 19:49
Срам.
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
13 октября в 18:38
так оно и есть
ЮЗИК
ЮЗИК
13 октября в 18:17
Серхио просто развеселил, судя по поведению гнома так оно и есть
Juve14
Juve14
13 октября в 18:14
Не женись на нытике Серхио! Надеюсь она тебя уже достала и ты бросишь ее
112910415
112910415
13 октября в 17:33
как у обычных людей
Wolf77785
Wolf77785
13 октября в 17:16
Месси красавец! Всегда придерживается плану! Опаздываю в основном мерзкие личности!
Верг
Верг
13 октября в 16:41
Похоже не только ложка была во рту у лео месси
zzz-
zzz- ответ Физручини (раскрыть)
13 октября в 15:19
у него работа такая всю жизнь в трусах..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 15:12
Как разбалованная бабёнка!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ NGYRZ (раскрыть)
13 октября в 15:03
Ну да после тренировок ходят в душ , и представляешь все адекватные цивилизованные люди носят трусы, ну кроме аборигенских племен в Африке или Австралии , а ты о чем подумал ?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Шишанутый (раскрыть)
13 октября в 14:57
    Физручини
    Физручини
    13 октября в 14:56
    То, что Месси жуткий нытик мы и так знали, а вот про трусы свои мог бы и не рассказывать
    NGYRZ
    NGYRZ
    13 октября в 14:44
    Лео сразу идёт в душ и готов отправляться на ужин. Я сижу в трусах и разговариваю по телефону...
    Мы как старая супружеская пара.
    _________________

    Вот вы и спалились голубки!
    Шишанутый
    Шишанутый
    13 октября в 14:43
      Королевский Реал
      Королевский Реал
      13 октября в 14:36
      Теперь понятно, из-за кого Агуро развелся с женой!
      shlomo
      shlomo
      13 октября в 14:31
      Ну вот...все секреты выболтал
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