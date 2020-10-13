Черчесов — о матче с Турцией: «Во втором тайме мы бегали не меньше турков»

Главный тренер сборной России отрицает, что футболисты российской национальной команды физически подсели во втором тайме матча 3-го тура группового этапа Лиги Наций со сборной Турции (1:1).

У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном.