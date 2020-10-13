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Черчесов — о матче с Турцией: «Во втором тайме мы бегали не меньше турков»

13 октября 2020, 19:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отрицает, что футболисты российской национальной команды физически подсели во втором тайме матча 3-го тура группового этапа Лиги Наций со сборной Турции (1:1).

У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже — вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше. Я могу показать цифры, которые говорят об обратном.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
13 октября в 22:15
Уверен, играй бы сейчас ещё Игнаш, Берёзы, Арбуз, Габулов, Акинфеев бы сам не ушёл - все они были бы в составе (возможно в стартовом) сборной Чабана, Габулов и одна из Берёз, пожалуй сидели бы беспонтово на лавке. И так половина команды 30+ и, наверняка, будем одной из самых возрастных, если не самой, на Евро. И это очень настораживает.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 21:38
Турки индивидуально лучше играют в футбол, а стало быть если мы не перебегаем их вдвое то проиграем.
cska1948
cska1948
13 октября в 21:25
Как говорит статистика: больше бегает та команда, которая меньше владеет мячом. Так что слова Черчесова о том, что во втором тайме бегали не меньше сомнительное утешение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
13 октября в 21:03, ред.
Эти точно бегать уже не смогут. А юный дзюба на 34-м году жизни побежит как молодой? А такие юнцы как ионов, Черышев, Семёнов резвее станут? Молодёжь надо было вводить постепенно, а не цепляться за жирковых, кудряшевых,, семеновых и пр. престарелых. Как минимум 5 человек из молодёжи не слабее названных " юнцов"
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stachel (раскрыть)
13 октября в 20:38, ред.
Через два года, когда наступит время решающих матчей, Феде Кудряшову стукнет 35, а Юрию Валентиновичу - под сорок, и играть тогда они наверняка не смогут по причине "старости". Сейчас как раз то время, когда для сборной жизненно необходимо пробовать на их места других ребят. И не только пробовать, но и наигрывать, постоянно доверяя место в основном составе.
stachel
stachel ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 октября в 20:27
Не защищая Усы. НО что ему остается? Ежли лимит так и дал новых Аршавиных, Берез и Жирков и Широковых.
particular
particular
13 октября в 20:19
Стас погряз в статистике, конформизме и консерватизме... Пробует отгородится бумажками, в то время, когда надо превосходить соперников идеями...
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 20:09
а не попробовать ли тебе себя в л.атлетике))))))
112910415
112910415
13 октября в 19:45
а, тогда мы спокойны
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 октября в 19:45
В этом случае, товарищ, эти цифры надо засунуть в дупло.)
Faustello
Faustello
13 октября в 19:45
Чабан все продолжает убеждать всех что это случайная осечка и 12-0 турков мы почти обыграли)))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 19:45
Это футбол, а не бег на стайерские дистанции. Перебегать - это еще не выигрыш. Бегать надо правильно , а не носиться сломя голову. Спасибо нашему стражу ворот , а то вся эта беготня могла и боком выйти. Посмотрим, как команда побежит с Венграми и далеко ли убежим или опять встанем на пол пути???
Всем здоровья.
Caniggia
Caniggia
13 октября в 19:44
Получается во втором тайме была пустая и бесполезная беготня. По факту турки нас прилично прижали во 2-м тайме.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 октября в 19:40
Жаль,что за пробег очки не начисляют и победу не присуждают...))))
STVA 1
STVA 1
13 октября в 19:39
По этому поводу можно сказать что голова ногам покоя не дает))
mihaluch
mihaluch
13 октября в 19:34
Не меньше, а толку.
ОПС
ОПС
13 октября в 19:34, ред.
Только бегать надо с умом.
shlomo
shlomo
13 октября в 19:33
Это хорошо было видно...
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