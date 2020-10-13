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Черчесов: «Мы сделаем максимум, чтобы быть на высоком уровне»

13 октября 2020, 14:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что физическая готовность футболистов в матче Лиги Наций против команды Венгрии будет лучше, чем в предыдущих играх.

Нам предстоит третий матч. Если брать игры со шведами и турками, второй матч мы провели интенсивнее, нежели первый. Убежден, что завтрашний матч в этом плане не станет исключением. Мы сделаем максимум, чтобы быть на том же уровне.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
13 октября в 19:42
Если будем играть, как с Турцией и, тем более, как со шведами, то победы нам не видать, как своих ушей, а скорее всего влетим позорно, венгры сейчас на ходу и могут нас не простить, как турки.
Супервайзер
Супервайзер
13 октября в 19:37
Дзюбу слабо из сборной выгнать? Тогда и играть начнете.
112910415
112910415
13 октября в 17:41
говорят, есть сверхсекретные курсы для политиков -
преподаётся волшебное умение долго и позитивно говорить, ровно ничего при этом не сказав !
повезло тренеру, устроили по знакомству !
nubom
nubom
13 октября в 15:58
Если прибавим в реализации - победим!...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Q-J-G (раскрыть)
13 октября в 15:23
Сборная России матч с Венграми проведет дома , а не в гостях . В гостях их уже обули -3-2. Это для сведения.
mihaluch
mihaluch
13 октября в 14:54
Черчесов: чем больше играем тем свежее становимся.
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 14:54, ред.
Уровень сборной увидели в домашнем матче с Турцией, вряд ли за несколько дней, после матча с Турцией, уровень станет высоким.

Тем более, как озвучил ст.тренер С.Черчесов: Тренерский штаб не усугубляется в анализ матча с Турцией...

Как и за счёт чего уровень станет высоким, остаётся неразгаданной загадкой...
beefs
beefs
13 октября в 14:53
время покажет на что вы способны...
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 октября в 14:48
Исправлено
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 14:45
«Мы сделаем максимум, чтобы быть НА высоком уровне»
Исправьте, пожалуйста, заголовок...
ДСА
ДСА
13 октября в 14:41
Устраивает только победа.
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