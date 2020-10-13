Черчесов: «Мы сделаем максимум, чтобы быть на высоком уровне»

Главный тренер сборной России рассчитывает, что физическая готовность футболистов в матче Лиги Наций против команды Венгрии будет лучше, чем в предыдущих играх.

Нам предстоит третий матч. Если брать игры со шведами и турками, второй матч мы провели интенсивнее, нежели первый. Убежден, что завтрашний матч в этом плане не станет исключением. Мы сделаем максимум, чтобы быть на том же уровне.