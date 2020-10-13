Черчесов: «Мы сделаем максимум, чтобы быть на высоком уровне»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает, что физическая готовность футболистов в матче Лиги Наций против команды Венгрии будет лучше, чем в предыдущих играх.
Нам предстоит третий матч. Если брать игры со шведами и турками, второй матч мы провели интенсивнее, нежели первый. Убежден, что завтрашний матч в этом плане не станет исключением. Мы сделаем максимум, чтобы быть на том же уровне.
Тем более, как озвучил ст.тренер С.Черчесов: Тренерский штаб не усугубляется в анализ матча с Турцией...
Как и за счёт чего уровень станет высоким, остаётся неразгаданной загадкой...
Тем более, как озвучил ст.тренер С.Черчесов: Тренерский штаб не усугубляется в анализ матча с Турцией...
Как и за счёт чего уровень станет высоким, остаётся неразгаданной загадкой...