Мусаев: «Не отказался бы от Кузяева, но он выбрал другой клуб»

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13 октября 2020, 16:13

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал интерес к полузащитнику «Зенита» , который был свободным агентом во время летнего трансферного окна.

Не отказался бы от футболиста уровня Кузяева. Как и от самого Кузяева. Но он выбрал другой клуб.

Ранее появились слухи о том, что Кузяев мог оказаться в «Наполи».