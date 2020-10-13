Мусаев: «Не отказался бы от Кузяева, но он выбрал другой клуб»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, который был свободным агентом во время летнего трансферного окна.
Не отказался бы от футболиста уровня Кузяева. Как и от самого Кузяева. Но он выбрал другой клуб.
Ранее появились слухи о том, что Кузяев мог оказаться в «Наполи».
В европах навряд ли стояла очередь...там "клубы-фермы" плюс южноамериканские - игроков по 3 автобуса в неделю готовы предоставлять...
В итоге в сильнейшем клубе Лиги...как и прежде...
Оправданная неготовность жертвовать ЛЧ и понижением в зарплате...тут спору нет...
Понятно что конкуренция в Зените не даёт гарантии игр в основе...но и смысла особого нет переходить из одного клуба РПЛ в другой...ибо это навряд ли "шаг вперёд"....
Удачного продолжения карьеры !!!!!
В европах навряд ли стояла очередь...там "клубы-фермы" плюс южноамериканские - игроков по 3 автобуса в неделю готовы предоставлять...
В итоге в сильнейшем клубе Лиги...как и прежде...
Оправданная неготовность жертвовать ЛЧ и понижением в зарплате...тут спору нет...
Понятно что конкуренция в Зените не даёт гарантии игр в основе...но и смысла особого нет переходить из одного клуба РПЛ в другой...ибо это навряд ли "шаг вперёд"....
Удачного продолжения карьеры !!!!!