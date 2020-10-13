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Мусаев: «Не отказался бы от Кузяева, но он выбрал другой клуб»

13 октября 2020, 16:13

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, который был свободным агентом во время летнего трансферного окна.

Не отказался бы от футболиста уровня Кузяева. Как и от самого Кузяева. Но он выбрал другой клуб.

Ранее появились слухи о том, что Кузяев мог оказаться в «Наполи».

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cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 18:34
Кузя подписал себе приговор.
yrasikos22
yrasikos22 ответ sv_1969 (раскрыть)
13 октября в 17:33
Потом он начал прогрессировать и Зенит забрал его обратно,потому что клуб продолжал за ним следить,по сути как и Мостового и Кругового...
sv_1969
sv_1969 ответ yrasikos22 (раскрыть)
13 октября в 17:27
Он этому родному клубу не нужен стал и подписал контракт в 14-м году с Тереком!
STVA 1
STVA 1 ответ yrasikos22 (раскрыть)
13 октября в 17:23
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ STVA 1 (раскрыть)
    13 октября в 17:13
    Он выбрал Родной клуб в первую очередь а потом уже контракт...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 октября в 17:05, ред.
    Для РПЛ хороший игрок...
    В европах навряд ли стояла очередь...там "клубы-фермы" плюс южноамериканские - игроков по 3 автобуса в неделю готовы предоставлять...

    В итоге в сильнейшем клубе Лиги...как и прежде...
    Оправданная неготовность жертвовать ЛЧ и понижением в зарплате...тут спору нет...

    Понятно что конкуренция в Зените не даёт гарантии игр в основе...но и смысла особого нет переходить из одного клуба РПЛ в другой...ибо это навряд ли "шаг вперёд"....

    Удачного продолжения карьеры !!!!!
    nubom
    nubom
    13 октября в 17:02
    А он никуда из Зенита и не уходил...
    drug01
    drug01
    13 октября в 16:38
    Его готовы взять в команду любой клуб
    LOpp
    LOpp
    13 октября в 16:29
    Кузяев не выбирал клуб, Кузяев выбирал контракт
    Василий 50
    Василий 50
    13 октября в 16:29
    Давно не было слышно
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    13 октября в 16:23
    Мусаев - самое слабое место клуба
    STVA 1
    STVA 1
    13 октября в 16:19
    Человек выбрал деньги!Послушать так его куда только не звали!!!А оказался......)
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 октября в 16:16
    странно это было бы)))
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