Антон Миранчук: «Я рад, что помогаю команде»

Полузащитник сборной России рассказал о подготовке к матчу против команды Венгрии в Лиге Наций.

Насколько готовы к игре? Есть еще полтора дня, чтобы подготовиться к игре. Чувствую себя хорошо, мы восстановились.

Чувствую ли я себя лидером? Я бы не стал так говорить, я просто выполняю установку тренера. Слава богу, что это приносит плоды. Я рад, что помогаю команде.

Венгрия? Ничего особенного не скажу, хорошая команда, игроки физически готовы. Все любят играть в футбол, и они пытаются это делать. Что-то особенное выделить не могу. Предстоит непростой матч, но мы отдадим все свои силы на 100%.