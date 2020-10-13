Антон Миранчук: «Я рад, что помогаю команде»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к матчу против команды Венгрии в Лиге Наций.
Насколько готовы к игре? Есть еще полтора дня, чтобы подготовиться к игре. Чувствую себя хорошо, мы восстановились.
Чувствую ли я себя лидером? Я бы не стал так говорить, я просто выполняю установку тренера. Слава богу, что это приносит плоды. Я рад, что помогаю команде.
Венгрия? Ничего особенного не скажу, хорошая команда, игроки физически готовы. Все любят играть в футбол, и они пытаются это делать. Что-то особенное выделить не могу. Предстоит непростой матч, но мы отдадим все свои силы на 100%.
Поскольку почти во всех статьях так, то кажется, что выбирают каких то тормозов для интервью. Личное мнение со стороны...
Поскольку почти во всех статьях так, то кажется, что выбирают каких то тормозов для интервью. Личное мнение со стороны...