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Антон Миранчук: «Я рад, что помогаю команде»

13 октября 2020, 14:21

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к матчу против команды Венгрии в Лиге Наций.

Насколько готовы к игре? Есть еще полтора дня, чтобы подготовиться к игре. Чувствую себя хорошо, мы восстановились.

Чувствую ли я себя лидером? Я бы не стал так говорить, я просто выполняю установку тренера. Слава богу, что это приносит плоды. Я рад, что помогаю команде.

Венгрия? Ничего особенного не скажу, хорошая команда, игроки физически готовы. Все любят играть в футбол, и они пытаются это делать. Что-то особенное выделить не могу. Предстоит непростой матч, но мы отдадим все свои силы на 100%.

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Палыч82
Палыч82 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 октября в 17:38
))) Тот только тренироваться начал после травмы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 14:39
Очень интересное построение статей на Соккере. Как бы вьюхи, но эти их вопросы после каждого вопроса...("Венгрия?") Складывается впечатление, что игрок или сразу не въезжает в вопрос и переспрашивает, или сам у себя берёт это вью.
Поскольку почти во всех статьях так, то кажется, что выбирают каких то тормозов для интервью. Личное мнение со стороны...
drug01
drug01
13 октября в 14:33
Желаем удачи и здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 14:29
Ещё бы брата подтянул...
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